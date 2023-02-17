Мэр вручил госнаграды семьям свердловчан, погибших на спецоперации. Фото

Глава Дегтярска Пильников передал ордена Мужества семьям погибших на СВО

18 февраля 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Вадим Пильников передал награды семьям Тумашеевым и Рахимовым Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава городского округа Дегтярск (Свердловская область) Вадим Пильников 17 февраля вручил ордена Мужества близким погибших на спецоперации Максима Тумашеева и Фазлиддина Рахимова. Об этом сообщил сам Пильников. «Сегодня вместе с военкомом Валерием Хлыстовым вручили ордена Мужества родителям погибших солдат Максима Тумашеева и Фазлиддина Рахимова», — написал глава городского округа в соцсети «ВКонтакте». К госнаградам военнослужащих посмертно представили по указу президента России Владимира Путина от 14 декабря 2022 года. Вадим Пильников выразил соболезнования семьям погибших бойцов. «Мы всегда будем помнить подвиг наших героев. Выражаю родителям слова соболезнования, желаю здоровья и терпения», — добавил мэр. Ранее URA.RU писало, что глава Невьянского городского округа Александр Берчук вручил матери погибшего на спецоперации Анджея Белоусова орден Мужества. Военнослужащий получил награду за проявленный героизм при исполнении воинского долга. Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин заявлял, что главной задачей Вооруженных сил РФ является освобождение Донбасса. Фото: страница Вадима Пильникова в соцсети «ВКонтакте» Фото: страница Вадима Пильникова в соцсети «ВКонтакте» Фото: страница Вадима Пильникова в соцсети «ВКонтакте»

Глава городского округа Дегтярск (Свердловская область) Вадим Пильников 17 февраля вручил ордена Мужества близким погибших на спецоперации Максима Тумашеева и Фазлиддина Рахимова. Об этом сообщил сам Пильников. «Сегодня вместе с военкомом Валерием Хлыстовым вручили ордена Мужества родителям погибших солдат Максима Тумашеева и Фазлиддина Рахимова», — написал глава городского округа в соцсети «ВКонтакте». К госнаградам военнослужащих посмертно представили по указу президента России Владимира Путина от 14 декабря 2022 года. Вадим Пильников выразил соболезнования семьям погибших бойцов. «Мы всегда будем помнить подвиг наших героев. Выражаю родителям слова соболезнования, желаю здоровья и терпения», — добавил мэр. Ранее URA.RU писало, что глава Невьянского городского округа Александр Берчук вручил матери погибшего на спецоперации Анджея Белоусова орден Мужества. Военнослужащий получил награду за проявленный героизм при исполнении воинского долга. Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин заявлял, что главной задачей Вооруженных сил РФ является освобождение Донбасса.