На СВО погиб старшина из пермского города, воевавший в Чечне

Прощание с военнослужащим пройдет 21 февраля Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Во время спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Кизела (Пермский край) Алексей Штенцов. Ранее старшина воевал в Чечне. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил глава города Андрей Родыгин.

«С прискорбием сообщаю, что в ходе специальной военной операции Вооруженных Сил РФ на территории ЛНР, ДНР погиб наш земляк, старшина Штенцов Алексей Александрович», — написал глава у себя на странице. Военнослужащему могло исполнится 44 года в этом году.

Ранее Штенцов участвовал в контртеррористической операции в Чечне с 2005 по 2007 года. В 2022 году поступил на контрактную службу и решил поучаствовать в спецоперации. Военнослужащий имеет медаль «За воинскую доблесть» 2 степени, медаль «За воинскую доблесть» 1 степени, медаль «Участнику контртеррористической операции на Кавказе», Медаль Жукова, нагрудные знаки «Гвардия», «За службу на Кавказе». Посмертно награжден Орденом Мужества. Прощание с погибшим состоится 21 февраля в местном Дворце культуры.

Спецоперация на территории Украины, ДНР и ЛНР началась 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал решение о ее начале вынужденным и отметил, что главная цель СВО — защиты мирных жителей Донбасса.