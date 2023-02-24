24 февраля 2023
23 февраля 2023

Курганские полицейские подвели итоги праздничной облавы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Полпред Якушев Владимир посетил проспект Мальцева. Курган, гаи, водитель, автомобиль, гибдд, дпс, машина
Дорожные полицейские устроили тотальную проверку автомобилистов Фото:

В День защитника Отечества и на следующие сутки курганские полицейские устроили облавы на нетрезвых водителей. В итоге 25 автомобилистов лишили прав, рассказали в УГИБДД УМВД России по Курганской области.

«За два дня сотрудники Госавтоинспекции выявили и отстранили от управления 25 водителей, которые осуществляли движение по зауральским дорогам в состоянии опьянения либо отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Среди этих водителей четверо сели за руль транспорта в пьяном виде повторно», — сообщается на сайте УМВД РФ по Курганской области.

О переходе дорожных полицейских на усиленный режим работы в ведомстве сообщали заранее. В ГИБДД призывали курганцев помочь — сообщать о водителях, неадекватно ведущих себя на дороге.

О важных для каждого курганца событиях — в Telegram-канале «Курганистан». Подпишитесь, жмите на ссылку.

В День защитника Отечества и на следующие сутки курганские полицейские устроили облавы на нетрезвых водителей. В итоге 25 автомобилистов лишили прав, рассказали в УГИБДД УМВД России по Курганской области. «За два дня сотрудники Госавтоинспекции выявили и отстранили от управления 25 водителей, которые осуществляли движение по зауральским дорогам в состоянии опьянения либо отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Среди этих водителей четверо сели за руль транспорта в пьяном виде повторно», — сообщается на сайте УМВД РФ по Курганской области. О переходе дорожных полицейских на усиленный режим работы в ведомстве сообщали заранее. В ГИБДД призывали курганцев помочь — сообщать о водителях, неадекватно ведущих себя на дороге.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...