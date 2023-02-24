Курганские полицейские подвели итоги праздничной облавы

Дорожные полицейские устроили тотальную проверку автомобилистов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В День защитника Отечества и на следующие сутки курганские полицейские устроили облавы на нетрезвых водителей. В итоге 25 автомобилистов лишили прав, рассказали в УГИБДД УМВД России по Курганской области.

«За два дня сотрудники Госавтоинспекции выявили и отстранили от управления 25 водителей, которые осуществляли движение по зауральским дорогам в состоянии опьянения либо отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Среди этих водителей четверо сели за руль транспорта в пьяном виде повторно», — сообщается на сайте УМВД РФ по Курганской области.

О переходе дорожных полицейских на усиленный режим работы в ведомстве сообщали заранее. В ГИБДД призывали курганцев помочь — сообщать о водителях, неадекватно ведущих себя на дороге.