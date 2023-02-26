26 февраля 2023
25 февраля 2023
24 февраля 2023

В Кургане выяснили, как долго местные жители ищут работу

За год курганцы стали быстрее находить работу
© Служба новостей «URA.RU»
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Курганцы находят работу в среднем за полгода Фото:

Жители Кургана ищут работу в среднем в течение полугода. Данные по итогам четвертого квартала 2022 года приводятся в ежегодном рейтинге регионов России по уровню безработицы, который опубликовало агентство РИА Новости. Годом ранее курганцы искали работу дольше — в среднем 8 месяцев.

«Курган. Место — 70, уровень безработицы — 5,8%. Среднее время поиска работы в 3 квартале 2022 года — 6,4 месяца», — говорится в опубликованном рейтинге. Аналогичные показатели по временным затратам, связанным с поиском работы, в Амурской и Владимирской областях.

В рейтинге, опубликованном годом ранее, регион занимал 72 позицию. Тогда уровень безработицы в Кургане составлял 7,3%. Быстрее всего работу находят жители Москвы, Санкт-Петербурга, ХМАО и ЯНАО — им требуется на это в среднем 3 месяца. По данным Росстата, на данный момент в России чуть менее трех миллионов безработных.

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Жители Кургана ищут работу в среднем в течение полугода. Данные по итогам четвертого квартала 2022 года приводятся в ежегодном рейтинге регионов России по уровню безработицы, который опубликовало агентство РИА Новости. Годом ранее курганцы искали работу дольше — в среднем 8 месяцев. «Курган. Место — 70, уровень безработицы — 5,8%. Среднее время поиска работы в 3 квартале 2022 года — 6,4 месяца», — говорится в опубликованном рейтинге. Аналогичные показатели по временным затратам, связанным с поиском работы, в Амурской и Владимирской областях. В рейтинге, опубликованном годом ранее, регион занимал 72 позицию. Тогда уровень безработицы в Кургане составлял 7,3%. Быстрее всего работу находят жители Москвы, Санкт-Петербурга, ХМАО и ЯНАО — им требуется на это в среднем 3 месяца. По данным Росстата, на данный момент в России чуть менее трех миллионов безработных.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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