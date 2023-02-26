В Кургане выяснили, как долго местные жители ищут работу

За год курганцы стали быстрее находить работу

27 февраля 2023 в 05:12 Размер текста - 17 +

Курганцы находят работу в среднем за полгода Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жители Кургана ищут работу в среднем в течение полугода. Данные по итогам четвертого квартала 2022 года приводятся в ежегодном рейтинге регионов России по уровню безработицы, который опубликовало агентство РИА Новости. Годом ранее курганцы искали работу дольше — в среднем 8 месяцев. «Курган. Место — 70, уровень безработицы — 5,8%. Среднее время поиска работы в 3 квартале 2022 года — 6,4 месяца», — говорится в опубликованном рейтинге. Аналогичные показатели по временным затратам, связанным с поиском работы, в Амурской и Владимирской областях. В рейтинге, опубликованном годом ранее, регион занимал 72 позицию. Тогда уровень безработицы в Кургане составлял 7,3%. Быстрее всего работу находят жители Москвы, Санкт-Петербурга, ХМАО и ЯНАО — им требуется на это в среднем 3 месяца. По данным Росстата, на данный момент в России чуть менее трех миллионов безработных.

Жители Кургана ищут работу в среднем в течение полугода. Данные по итогам четвертого квартала 2022 года приводятся в ежегодном рейтинге регионов России по уровню безработицы, который опубликовало агентство РИА Новости. Годом ранее курганцы искали работу дольше — в среднем 8 месяцев. «Курган. Место — 70, уровень безработицы — 5,8%. Среднее время поиска работы в 3 квартале 2022 года — 6,4 месяца», — говорится в опубликованном рейтинге. Аналогичные показатели по временным затратам, связанным с поиском работы, в Амурской и Владимирской областях. В рейтинге, опубликованном годом ранее, регион занимал 72 позицию. Тогда уровень безработицы в Кургане составлял 7,3%. Быстрее всего работу находят жители Москвы, Санкт-Петербурга, ХМАО и ЯНАО — им требуется на это в среднем 3 месяца. По данным Росстата, на данный момент в России чуть менее трех миллионов безработных.