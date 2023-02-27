Власти Германии провалили планы по перевооружению своей армии

Tagesshau: Германия не смогла реализовать специальный фонд для перевооружения армии из-за инфляции

27 февраля 2023 в 14:23 Размер текста - 17 +

Борис Писториус требует дополнительных 10 миллиардов евро Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Германия не смогла реализовать 100 миллиардов евро из специального фонда, созданного для перевооружения Бундесвера. Покупательная способность денег падает из-за инфляции, рассказал немецкий политик Геннинг Отте. «Суть в том, что треть средств привязана и не потрачена. Специальный фонд не достиг цели. Покупательная способность 100 миллиардов евро тает из-за инфляции», — заявил Геннинг Отте в материале для Tagesshau. Германия планировала заменить свои самолеты «Торнадо», поставленные США еще 50 лет назад, на истребители F-35. Поставки восьми из 35 боевых машин начнутся в 2026 году, все остальные будут доставлены к 2029 году. Оплата истребителей будет осуществляться после их поставки в ряды армии Германии, что усложняется ослаблением покупательной способности официальной валюты ЕС, сообщается в материале. Инфляция сильно влияет на специальный денежный фонд, поэтому министр обороны ФРГ Борис Писториус требует добавить еще 10 миллиардов евро. Нужда в дополнительных деньгах возникает, в том числе из-за поставок вооружения на Украину. Германии необходимо возместить переданные Украине патроны и оружие, заключают авторы статьи. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Страны Запада начали оказывать финансовую поддержку украинским военным. Поставки оружия на Украину истощают запасы европейской страны. В январе правительство Германии заявило о готовности передать Украине 14 танков Leopard 2. Борис Писториус в феврале заявил о плохом состоянии армии ФРГ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Германия не смогла реализовать 100 миллиардов евро из специального фонда, созданного для перевооружения Бундесвера. Покупательная способность денег падает из-за инфляции, рассказал немецкий политик Геннинг Отте. «Суть в том, что треть средств привязана и не потрачена. Специальный фонд не достиг цели. Покупательная способность 100 миллиардов евро тает из-за инфляции», — заявил Геннинг Отте в материале для Tagesshau. Германия планировала заменить свои самолеты «Торнадо», поставленные США еще 50 лет назад, на истребители F-35. Поставки восьми из 35 боевых машин начнутся в 2026 году, все остальные будут доставлены к 2029 году. Оплата истребителей будет осуществляться после их поставки в ряды армии Германии, что усложняется ослаблением покупательной способности официальной валюты ЕС, сообщается в материале. Инфляция сильно влияет на специальный денежный фонд, поэтому министр обороны ФРГ Борис Писториус требует добавить еще 10 миллиардов евро. Нужда в дополнительных деньгах возникает, в том числе из-за поставок вооружения на Украину. Германии необходимо возместить переданные Украине патроны и оружие, заключают авторы статьи. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Страны Запада начали оказывать финансовую поддержку украинским военным. Поставки оружия на Украину истощают запасы европейской страны. В январе правительство Германии заявило о готовности передать Украине 14 танков Leopard 2. Борис Писториус в феврале заявил о плохом состоянии армии ФРГ.