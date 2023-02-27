Челябинский губернатор провел в Москве заседание комиссии Госсовета

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Презентация проекта по созданию кампуса мирового уровня в Челябинске. Челябинск, текслер алексей
Алексей Текслер рассказал об ускоренном строительстве соцобъектов в регионах Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 27 февраля провел в Москве заседание комиссии Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы». В нем приняли участие представители Совета федерации, Госдумы, Департамента строительства правительства РФ, Минфина РФ и Федеральной налоговой службы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главы региона.

«В послании федеральному Собранию президент России дал поручение комиссии принять участие в работе по ускорению обновления объектов инфраструктуры в регионах в этом году. Для этого должны быть использованы беспроцентные казначейские кредиты с автоматическим погашением до 1 апреля следующего года за счет средств бюджета 2024 года», — заявил Текслер

Как руководитель комиссии губернатор добавил, что тема ускорения строительства, реконструкции, ремонта социальных объектов, их выкупа и оснащения оборудованием обсуждается давно. В настоящее время Минфином РФ готовится законопроект, направленный на внесение необходимых изменений в бюджетный кодекс.

«Регионы готовы ускоренно реализовать проекты на своих территориях. Построить и сдать объекты здравоохранения, образования, культуры, спорта, дороги. Нужно исходить именно из этого, завершить сбор таких проектов и объектов — и только после этого зафиксировать сумму. Вопрос лимита обсуждать по факту этой работы. Он точно будет более 100 млрд рублей», — пояснил глава региона.

Директор Департамента строительства правительства РФ Максим Степанов сообщил, что совместно с регионами завершает перечень объектов. Он подтвердил, что сумма на завершение работ по их реализации в настоящее время около 200 млрд рублей.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 27 февраля провел в Москве заседание комиссии Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы». В нем приняли участие представители Совета федерации, Госдумы, Департамента строительства правительства РФ, Минфина РФ и Федеральной налоговой службы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главы региона. «В послании федеральному Собранию президент России дал поручение комиссии принять участие в работе по ускорению обновления объектов инфраструктуры в регионах в этом году. Для этого должны быть использованы беспроцентные казначейские кредиты с автоматическим погашением до 1 апреля следующего года за счет средств бюджета 2024 года», — заявил Текслер Как руководитель комиссии губернатор добавил, что тема ускорения строительства, реконструкции, ремонта социальных объектов, их выкупа и оснащения оборудованием обсуждается давно. В настоящее время Минфином РФ готовится законопроект, направленный на внесение необходимых изменений в бюджетный кодекс. «Регионы готовы ускоренно реализовать проекты на своих территориях. Построить и сдать объекты здравоохранения, образования, культуры, спорта, дороги. Нужно исходить именно из этого, завершить сбор таких проектов и объектов — и только после этого зафиксировать сумму. Вопрос лимита обсуждать по факту этой работы. Он точно будет более 100 млрд рублей», — пояснил глава региона. Директор Департамента строительства правительства РФ Максим Степанов сообщил, что совместно с регионами завершает перечень объектов. Он подтвердил, что сумма на завершение работ по их реализации в настоящее время около 200 млрд рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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