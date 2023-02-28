28 февраля 2023

Пермяка уличили в торговле колбасой в тамбуре на входе в ТЦ. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Гипермаркет
Между первой входной группой и второй есть тамбур. Там и торговал мужчина Фото:

Пермячка обратились к властям с просьбой проверить законность торговли колбасой «с рук» в стеклянном тамбуре торгового центра «Запруд». Свое обращение жительница оставила на портале «Управляем вместе».

«Мужчина торгует мясными изделиями в торговом центре „Запруд“. Между дверями на входе. Прошу проверить законность торговли», — написала жительница.

К сообщению женщина приложила сделанные фотографии. На них виден сам торговый центр с магазином «Пятерочка» на первом этаже и мужчина, сидящий с торговым лотком в тамбуре. На портале в статуте рассмотрения жалобы указано «Готовится ответ». Но, можно предположить, что такая торговля запрещена как минимум в соответствии с правилами противопожарного режима, обязательными для исполнения владельцами магазинов, торговых центров и рынков.

Женщина сделала фотографию снаружи, чтобы было понятно, что это действительно ТЦ «Запруд»
Мужчина выбрал выгодное место для торговли — мимо него не пройдет ни один посетитель

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Пермячка обратились к властям с просьбой проверить законность торговли колбасой «с рук» в стеклянном тамбуре торгового центра «Запруд». Свое обращение жительница оставила на портале «Управляем вместе». «Мужчина торгует мясными изделиями в торговом центре „Запруд“. Между дверями на входе. Прошу проверить законность торговли», — написала жительница. К сообщению женщина приложила сделанные фотографии. На них виден сам торговый центр с магазином «Пятерочка» на первом этаже и мужчина, сидящий с торговым лотком в тамбуре. На портале в статуте рассмотрения жалобы указано «Готовится ответ». Но, можно предположить, что такая торговля запрещена как минимум в соответствии с правилами противопожарного режима, обязательными для исполнения владельцами магазинов, торговых центров и рынков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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