Пермяка уличили в торговле колбасой в тамбуре на входе в ТЦ. Фото

01 марта 2023 в 16:25 Размер текста - 17 +

Между первой входной группой и второй есть тамбур. Там и торговал мужчина Фото: Денис Моргунов © URA.RU Пермячка обратились к властям с просьбой проверить законность торговли колбасой «с рук» в стеклянном тамбуре торгового центра «Запруд». Свое обращение жительница оставила на портале «Управляем вместе». «Мужчина торгует мясными изделиями в торговом центре „Запруд“. Между дверями на входе. Прошу проверить законность торговли», — написала жительница. К сообщению женщина приложила сделанные фотографии. На них виден сам торговый центр с магазином «Пятерочка» на первом этаже и мужчина, сидящий с торговым лотком в тамбуре. На портале в статуте рассмотрения жалобы указано «Готовится ответ». Но, можно предположить, что такая торговля запрещена как минимум в соответствии с правилами противопожарного режима, обязательными для исполнения владельцами магазинов, торговых центров и рынков. Женщина сделала фотографию снаружи, чтобы было понятно, что это действительно ТЦ «Запруд» vmeste.permkrai.ru Мужчина выбрал выгодное место для торговли — мимо него не пройдет ни один посетитель vmeste.permkrai.ru

Пермячка обратились к властям с просьбой проверить законность торговли колбасой «с рук» в стеклянном тамбуре торгового центра «Запруд». Свое обращение жительница оставила на портале «Управляем вместе». «Мужчина торгует мясными изделиями в торговом центре „Запруд“. Между дверями на входе. Прошу проверить законность торговли», — написала жительница. К сообщению женщина приложила сделанные фотографии. На них виден сам торговый центр с магазином «Пятерочка» на первом этаже и мужчина, сидящий с торговым лотком в тамбуре. На портале в статуте рассмотрения жалобы указано «Готовится ответ». Но, можно предположить, что такая торговля запрещена как минимум в соответствии с правилами противопожарного режима, обязательными для исполнения владельцами магазинов, торговых центров и рынков.