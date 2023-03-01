В Курганской области предприятие стоимостью 55 млн рублей меняют на пшеницу

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Фермерские хозяйства. г. Шадринск, элеватор, зерно
Стоимость сельхозпредприятия с землями и складами стоит 55 млн рублей (архивное фото) Фото:

В Курганской области бизнесмен готов обменять сельхозпредприятие стоимостью 55 миллионов рублей на пшеницу. Соответствующее объявление размещено на сайте Avito.

«Продается предприятие сельхозпроизводителя в селе Трюхино Макушинского округа. Основной вид деятельности — выращивание зерновых и масличных культур, растениеводство, выращивание зернобобовых культур, выращивание прочих однолетних культур. Стоимость бизнеса составляет 55 000 000 рублей», — говорится в объявлении. При этом владелец предприятия готов торговаться или обменять готовый бизнес на пшеницу.

Также в объявлении указано, что в стоимость предприятия входят земельные угодия общей площадью более 6,5 тысяч га, складские помещения на 6 000 квадратных метров и зерноочистительный комплекс производительностью 20 тонн в час.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области продается ферма с коровами, выведенными в Казахстане. Фермерское хозяйство с крупнорогатым скотом аулиекольской породы стоит 10 млн рублей.

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В Курганской области бизнесмен готов обменять сельхозпредприятие стоимостью 55 миллионов рублей на пшеницу. Соответствующее объявление размещено на сайте Avito. «Продается предприятие сельхозпроизводителя в селе Трюхино Макушинского округа. Основной вид деятельности — выращивание зерновых и масличных культур, растениеводство, выращивание зернобобовых культур, выращивание прочих однолетних культур. Стоимость бизнеса составляет 55 000 000 рублей», — говорится в объявлении. При этом владелец предприятия готов торговаться или обменять готовый бизнес на пшеницу. Также в объявлении указано, что в стоимость предприятия входят земельные угодия общей площадью более 6,5 тысяч га, складские помещения на 6 000 квадратных метров и зерноочистительный комплекс производительностью 20 тонн в час. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области продается ферма с коровами, выведенными в Казахстане. Фермерское хозяйство с крупнорогатым скотом аулиекольской породы стоит 10 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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