В Курганской области предприятие стоимостью 55 млн рублей меняют на пшеницу

Стоимость сельхозпредприятия с землями и складами стоит 55 млн рублей (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области бизнесмен готов обменять сельхозпредприятие стоимостью 55 миллионов рублей на пшеницу. Соответствующее объявление размещено на сайте Avito.

«Продается предприятие сельхозпроизводителя в селе Трюхино Макушинского округа. Основной вид деятельности — выращивание зерновых и масличных культур, растениеводство, выращивание зернобобовых культур, выращивание прочих однолетних культур. Стоимость бизнеса составляет 55 000 000 рублей», — говорится в объявлении. При этом владелец предприятия готов торговаться или обменять готовый бизнес на пшеницу.

Также в объявлении указано, что в стоимость предприятия входят земельные угодия общей площадью более 6,5 тысяч га, складские помещения на 6 000 квадратных метров и зерноочистительный комплекс производительностью 20 тонн в час.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области продается ферма с коровами, выведенными в Казахстане. Фермерское хозяйство с крупнорогатым скотом аулиекольской породы стоит 10 млн рублей.