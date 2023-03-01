В Магнитогорске на коляску с ребенком упала глыба льда

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Сенатор Сергей Муратов вручает медикам второй горбольницы кислородные концентраты. Курган, медицинская помощь, скорая помошь
Ребенку потребовалась помощь медиков Фото:

В Магнитогорске Челябинской области 27 февраля на женщину с годовалым ребенком упала глыба снега со льдом. Об этом сообщили местные жители в социальных сетях.

«27 февраля по адресу: улица Октябрьская, дом 9, произошел сход снега с наледью на пешеходов. Пострадала женщина с годовалым ребенком, который сейчас находится в больнице с серьезными травмами», — сообщается в паблике «Черное и белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте».

Предположительно глыба льда сошла с одной из крыш балкона на четвертом этаже. URA.RU связалось с пресс-службой мэрии города, там обещали дать комментарий позже. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, прокуратурой Ленинского района Магнитогорска проводится проверка по исполнению законодательства при содержании общедомового имущества. По данным URA.RU, у ребенка диагностирован трещина лобной кости.

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В Магнитогорске Челябинской области 27 февраля на женщину с годовалым ребенком упала глыба снега со льдом. Об этом сообщили местные жители в социальных сетях. «27 февраля по адресу: улица Октябрьская, дом 9, произошел сход снега с наледью на пешеходов. Пострадала женщина с годовалым ребенком, который сейчас находится в больнице с серьезными травмами», — сообщается в паблике «Черное и белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте». Предположительно глыба льда сошла с одной из крыш балкона на четвертом этаже. URA.RU связалось с пресс-службой мэрии города, там обещали дать комментарий позже. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, прокуратурой Ленинского района Магнитогорска проводится проверка по исполнению законодательства при содержании общедомового имущества. По данным URA.RU, у ребенка диагностирован трещина лобной кости.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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