В Магнитогорске на коляску с ребенком упала глыба льда

В Магнитогорске Челябинской области 27 февраля на женщину с годовалым ребенком упала глыба снега со льдом. Об этом сообщили местные жители в социальных сетях.
«27 февраля по адресу: улица Октябрьская, дом 9, произошел сход снега с наледью на пешеходов. Пострадала женщина с годовалым ребенком, который сейчас находится в больнице с серьезными травмами», — сообщается в паблике «Черное и белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте».
Предположительно глыба льда сошла с одной из крыш балкона на четвертом этаже. URA.RU связалось с пресс-службой мэрии города, там обещали дать комментарий позже. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, прокуратурой Ленинского района Магнитогорска проводится проверка по исполнению законодательства при содержании общедомового имущества. По данным URA.RU, у ребенка диагностирован трещина лобной кости.
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