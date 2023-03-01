В Магнитогорске на коляску с ребенком упала глыба льда

Ребенку потребовалась помощь медиков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Магнитогорске Челябинской области 27 февраля на женщину с годовалым ребенком упала глыба снега со льдом. Об этом сообщили местные жители в социальных сетях.

«27 февраля по адресу: улица Октябрьская, дом 9, произошел сход снега с наледью на пешеходов. Пострадала женщина с годовалым ребенком, который сейчас находится в больнице с серьезными травмами», — сообщается в паблике «Черное и белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте».

Предположительно глыба льда сошла с одной из крыш балкона на четвертом этаже. URA.RU связалось с пресс-службой мэрии города, там обещали дать комментарий позже. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, прокуратурой Ленинского района Магнитогорска проводится проверка по исполнению законодательства при содержании общедомового имущества. По данным URA.RU, у ребенка диагностирован трещина лобной кости.