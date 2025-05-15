Новые троллейбусы «Синары» в Челябинске увеличили пассажиропоток в три раза

Новые троллейбусы «Синары» в Челябинске, которые вышли на маршрут №16 с 1 апреля, увеличили пассажиропорток более чем в 3 раза. Об этом URA.RU сообщил руководитель обособленного подразделения Группы Синара в Челябинске Илья Таболин.
«Увеличение пассажиропотока на маршруте № 16 в три раза, которое значимо превосходит уже достигнутую нами динамику, подтверждает, что проект обновления подвижного состава и модернизации инфраструктуры востребован и приносит свои плоды. Мы стремимся сделать Челябинский троллейбус более доступным и комфортным для горожан, и новый для компании маршрут, который соединяет крупные городские и промышленные объекты, играет важную роль в этом процессе», — рассказал Таболин.
Троллейбусный маршрут №16 был вновь введен в эксплуатацию 1 апреля 2025 года в ответ на многочисленные обращения жителей города, поступавшие, в том числе, в адрес транспортного подразделения компании. Для обслуживания маршрута сформирована бригада из 23 водителей. В будние дни на линии работают девять троллейбусов, в выходные — шесть. Маршрут пролегает по улицам Блюхера, Воровского, проспекту Ленина и улице Героев Танкограда. В рамках обновления контактной сети на этом направлении были установлены новые опоры, проложен контактный провод, а также внедрены современные специальные элементы и устройства для автоматической сезонной регулировки.
В апреле коллектив «Челябинского троллейбуса» перевез свыше 1,5 миллиона пассажиров на пяти маршрутах: №10, 12, 14, 16 и 19. Ранее на линиях с обновленным подвижным составом был зафиксирован рост пассажиропотока от 60 до 100%.
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