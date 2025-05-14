14 мая 2025

Эколог Безруков призвал не путать утренний туман в Челябинской области со смогом

© Служба новостей «URA.RU»
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Туманы будут наблюдаться в ближайшие дни в Челябинской области
Туманы будут наблюдаться в ближайшие дни в Челябинской области Фото:

Утренний туман, образовавшийся утром в городах Челябинской области, — это естественный природный процесс, а не смог. Об этом URA.RU рассказал руководитель экспертного бюро «Экостандарт-консалтинг» Виталий Безруков.

«Утром сегодня многие наблюдают туманность в городе, и некоторые начали путать со смогом. Но это не так. То, что над Челябинской областью образовались туманы, — это естественный природный процесс», — пояснил URA.RU Безруков.

Туманы из-за перепадов ночных и дневных температур будут наблюдаться в ближайшие дни в Челябинской области. При этом система мониторинга атмосферного воздуха показывает, что превышений содержания вредных веществ нет.

Города Челябинской области 15 мая утром накрыл густой и плотный туман. Видимость на дорогах была ограничена.

Туман окутал Челябинск утром 15 мая
Туман окутал Челябинск утром 15 мая
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Утренний туман, образовавшийся утром в городах Челябинской области, — это естественный природный процесс, а не смог. Об этом URA.RU рассказал руководитель экспертного бюро «Экостандарт-консалтинг» Виталий Безруков. «Утром сегодня многие наблюдают туманность в городе, и некоторые начали путать со смогом. Но это не так. То, что над Челябинской областью образовались туманы, — это естественный природный процесс», — пояснил URA.RU Безруков. Туманы из-за перепадов ночных и дневных температур будут наблюдаться в ближайшие дни в Челябинской области. При этом система мониторинга атмосферного воздуха показывает, что превышений содержания вредных веществ нет. Города Челябинской области 15 мая утром накрыл густой и плотный туман. Видимость на дорогах была ограничена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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