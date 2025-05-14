Эколог Безруков призвал не путать утренний туман в Челябинской области со смогом

Утренний туман, образовавшийся утром в городах Челябинской области, — это естественный природный процесс, а не смог. Об этом URA.RU рассказал руководитель экспертного бюро «Экостандарт-консалтинг» Виталий Безруков.
«Утром сегодня многие наблюдают туманность в городе, и некоторые начали путать со смогом. Но это не так. То, что над Челябинской областью образовались туманы, — это естественный природный процесс», — пояснил URA.RU Безруков.
Туманы из-за перепадов ночных и дневных температур будут наблюдаться в ближайшие дни в Челябинской области. При этом система мониторинга атмосферного воздуха показывает, что превышений содержания вредных веществ нет.
Города Челябинской области 15 мая утром накрыл густой и плотный туман. Видимость на дорогах была ограничена.
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