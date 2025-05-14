Второй по величине город в Челябинской области остался без санавиации

В Челябинской области в Магнитогорске убрали санитарный вертолет, на котором перевозили тяжелых пациентов. Жители города не понимают, как теперь четыре часа на машине доставлять больных до Челябинска, сообщили магнитогорцы.
«Свекор получил обширные ожоги, порядка 50% тела. Врач сказал, что его на вертолете перевезут в ожоговый центр Челябинска. Сегодня выяснилось, что вертолет из Магнитогорска убрали и его не будет», — сообщила жительница города в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в социальной сети «ВКонтакте».
Как тяжелым пациентам теперь добираться до Челябинска четыре часа на автомобиле, женщина не понимает. Произошедшее она назвала издевательством над больными. «Врач говорит, что и окрестные районы остались без доступной медпомощи!» — добавила она.
Редакция URA.RU направила запрос в министерство здравоохранения Челябинской области. Ответ будет опубликован после получения.
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