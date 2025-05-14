14 мая 2025

Челябинских детей зовут на сказочный балет, урок по нейросетям и зооферму. Афиша

© Служба новостей «URA.RU»
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Многодетная семья фермеров из Нижнего Тагила. Свердловская область, деревня Черемшанка, лошадь, ферма, поле, деревня, скот, домашнее животное, пони, село, сельская местность, животноводство, природа, сельское хозяйство
Челябинцам предлагают отправится на выездную экскурсию Фото:

В Челябинске, 17 и 18 мая, детей ждут мастер-классы по нейросетям, а также встречи со сказочными героями. Юные техногении смогут освоить искусство работы с искусственным интеллектом, меломаны — насладиться концертами, а любители животных — пообщаться с пушистыми и пернатыми обитателями фермы. Кроме того, в выходные пройдет акция «Ночь музеев», где семьи смогут отправиться в необычное путешествие по культурным площадкам города. О самых интересных местах для досуга — в материале URA.RU.

Новые технологии (6+)

Для юных технолюбителей в библиотеках № 26 и № 15 17 мая в 15:00 и 18 мая в 12:00 соответственно пройдут мастер-классы «Нейросети для всей семьи». Участники узнают, как использовать нейросети в учебе, создадут собственные промпты и попробуют сгенерировать забавные изображения. Вход свободный.

Концерты и сказочный балет (6+)

В детской филармонии 17 мая в 12:00 можно отправиться в танцевальное путешествие с концертом-флэшмобом от хореографической студии ансамбля «Урал». Зрителей ждут 45 минут ярких номеров в разных стилях. Билеты — от 400 рублей.

Открытый урок преподавателя классического танца Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой Фетона Миоцци. Сургут
Детей зовут на балет по сказке «Доктор Айболит»
Фото:

Там же 18 мая в 12:00 состоится концерт по мотивам сказки «Волк и семеро козлят». Юные артисты из студии «Музыкальный театр» исполнят известные песни из любимой истории. Стоимость билетов — от 400 рублей.

В театре оперы и балета в 17:00 покажут сказочный балет по мотивам произведения Корнея Чуковского «Доктор Айболит». Зрителей будут ждать яркие декорации, динамичный сюжет и необычные сценические эффекты. Билеты — от 200 рублей.

Ко Дню Пионерии (0+)

В парке «Сад Победы» 18 мая в 16:00 начнется развлекательная программа «Пионер всегда готов» с играми, конкурсами и выступлениями. Вход свободный.

Ближе к животному миру

В библиотеке для молодежи 18 мая в 17:00 пройдет мастер-класс «Воспитать друга», где кинологи из центра «Академия ГАВ» раскроют секреты дрессировки собак. Дети и родители узнают, как воспитать умного, послушного и социально-адаптированного питомца. Участие бесплатное. (12+)

Страусиная ферма. Село Париж
На экскурсии покажут страусов
Фото:

Любителей животных 18 мая также ждет увлекательная экскурсия от проекта «Айда со мной» в семейный центр отдыха «Аткуль-Улу». В программе: общение с верблюдами, страусами эму, оленями, пони и другими животными, катание верхом, игры и чаепитие в юрте. Поездка для детей обойдется в 1,6 тысячи рублей, а для взрослых 1,7. (6+)

Проверка для семьи (6+)

Тем, кто любит викторины, стоит отправиться в библиотеку имени Пушкина 18 мая в 12:00 на квиз «Это у нас семейное». Участников ждут вопросы о традициях, поговорках, фильмах и мультфильмах, где можно проявить эрудицию и сплотиться в команде. Мероприятие бесплатное, но требуется предварительная запись.

Ночь музеев в Л52. Екатеринбург
«Ночь музеев» пройдет минимум на пяти площадках
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В эти же выходные, 17 и 18 мая, Челябинск присоединится к всероссийской акции «Ночь музеев». Всей семьей можно отправиться в ночное приключение по музеям и культурным площадкам города, где пройдут дегустации «Парфюма Победы», интерактивные квесты, мастер-классы и многое другое. Подробная программа всех событий «Ночи музеев» — в афише URA.RU.

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В Челябинске, 17 и 18 мая, детей ждут мастер-классы по нейросетям, а также встречи со сказочными героями. Юные техногении смогут освоить искусство работы с искусственным интеллектом, меломаны — насладиться концертами, а любители животных — пообщаться с пушистыми и пернатыми обитателями фермы. Кроме того, в выходные пройдет акция «Ночь музеев», где семьи смогут отправиться в необычное путешествие по культурным площадкам города. О самых интересных местах для досуга — в материале URA.RU. Для юных технолюбителей в библиотеках № 26 и № 15 17 мая в 15:00 и 18 мая в 12:00 соответственно пройдут мастер-классы «Нейросети для всей семьи». Участники узнают, как использовать нейросети в учебе, создадут собственные промпты и попробуют сгенерировать забавные изображения. Вход свободный. В детской филармонии 17 мая в 12:00 можно отправиться в танцевальное путешествие с концертом-флэшмобом от хореографической студии ансамбля «Урал». Зрителей ждут 45 минут ярких номеров в разных стилях. Билеты — от 400 рублей. Там же 18 мая в 12:00 состоится концерт по мотивам сказки «Волк и семеро козлят». Юные артисты из студии «Музыкальный театр» исполнят известные песни из любимой истории. Стоимость билетов — от 400 рублей. В театре оперы и балета в 17:00 покажут сказочный балет по мотивам произведения Корнея Чуковского «Доктор Айболит». Зрителей будут ждать яркие декорации, динамичный сюжет и необычные сценические эффекты. Билеты — от 200 рублей. В парке «Сад Победы» 18 мая в 16:00 начнется развлекательная программа «Пионер всегда готов» с играми, конкурсами и выступлениями. Вход свободный. В библиотеке для молодежи 18 мая в 17:00 пройдет мастер-класс «Воспитать друга», где кинологи из центра «Академия ГАВ» раскроют секреты дрессировки собак. Дети и родители узнают, как воспитать умного, послушного и социально-адаптированного питомца. Участие бесплатное. (12+) Любителей животных 18 мая также ждет увлекательная экскурсия от проекта «Айда со мной» в семейный центр отдыха «Аткуль-Улу». В программе: общение с верблюдами, страусами эму, оленями, пони и другими животными, катание верхом, игры и чаепитие в юрте. Поездка для детей обойдется в 1,6 тысячи рублей, а для взрослых 1,7. (6+) Тем, кто любит викторины, стоит отправиться в библиотеку имени Пушкина 18 мая в 12:00 на квиз «Это у нас семейное». Участников ждут вопросы о традициях, поговорках, фильмах и мультфильмах, где можно проявить эрудицию и сплотиться в команде. Мероприятие бесплатное, но требуется предварительная запись. В эти же выходные, 17 и 18 мая, Челябинск присоединится к всероссийской акции «Ночь музеев». Всей семьей можно отправиться в ночное приключение по музеям и культурным площадкам города, где пройдут дегустации «Парфюма Победы», интерактивные квесты, мастер-классы и многое другое. Подробная программа всех событий «Ночи музеев» — в афише URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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Ссылки по теме
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