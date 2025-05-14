Челябинских детей зовут на сказочный балет, урок по нейросетям и зооферму. Афиша

15 мая 2025 в 08:45 Размер текста - 17 +

Челябинцам предлагают отправится на выездную экскурсию Фото: Анна Майорова © URA.RU В Челябинске, 17 и 18 мая, детей ждут мастер-классы по нейросетям, а также встречи со сказочными героями. Юные техногении смогут освоить искусство работы с искусственным интеллектом, меломаны — насладиться концертами, а любители животных — пообщаться с пушистыми и пернатыми обитателями фермы. Кроме того, в выходные пройдет акция «Ночь музеев», где семьи смогут отправиться в необычное путешествие по культурным площадкам города. О самых интересных местах для досуга — в материале URA.RU. Новые технологии (6+) Для юных технолюбителей в библиотеках № 26 и № 15 17 мая в 15:00 и 18 мая в 12:00 соответственно пройдут мастер-классы «Нейросети для всей семьи». Участники узнают, как использовать нейросети в учебе, создадут собственные промпты и попробуют сгенерировать забавные изображения. Вход свободный. Концерты и сказочный балет (6+) В детской филармонии 17 мая в 12:00 можно отправиться в танцевальное путешествие с концертом-флэшмобом от хореографической студии ансамбля «Урал». Зрителей ждут 45 минут ярких номеров в разных стилях. Билеты — от 400 рублей. Детей зовут на балет по сказке «Доктор Айболит» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Там же 18 мая в 12:00 состоится концерт по мотивам сказки «Волк и семеро козлят». Юные артисты из студии «Музыкальный театр» исполнят известные песни из любимой истории. Стоимость билетов — от 400 рублей. В театре оперы и балета в 17:00 покажут сказочный балет по мотивам произведения Корнея Чуковского «Доктор Айболит». Зрителей будут ждать яркие декорации, динамичный сюжет и необычные сценические эффекты. Билеты — от 200 рублей. Ко Дню Пионерии (0+) В парке «Сад Победы» 18 мая в 16:00 начнется развлекательная программа «Пионер всегда готов» с играми, конкурсами и выступлениями. Вход свободный. Ближе к животному миру В библиотеке для молодежи 18 мая в 17:00 пройдет мастер-класс «Воспитать друга», где кинологи из центра «Академия ГАВ» раскроют секреты дрессировки собак. Дети и родители узнают, как воспитать умного, послушного и социально-адаптированного питомца. Участие бесплатное. (12+) На экскурсии покажут страусов Фото: Илья Московец © URA.RU Любителей животных 18 мая также ждет увлекательная экскурсия от проекта «Айда со мной» в семейный центр отдыха «Аткуль-Улу». В программе: общение с верблюдами, страусами эму, оленями, пони и другими животными, катание верхом, игры и чаепитие в юрте. Поездка для детей обойдется в 1,6 тысячи рублей, а для взрослых 1,7. (6+) Проверка для семьи (6+) Тем, кто любит викторины, стоит отправиться в библиотеку имени Пушкина 18 мая в 12:00 на квиз «Это у нас семейное». Участников ждут вопросы о традициях, поговорках, фильмах и мультфильмах, где можно проявить эрудицию и сплотиться в команде. Мероприятие бесплатное, но требуется предварительная запись. «Ночь музеев» пройдет минимум на пяти площадках Фото: Илья Московец © URA.RU В эти же выходные, 17 и 18 мая, Челябинск присоединится к всероссийской акции «Ночь музеев». Всей семьей можно отправиться в ночное приключение по музеям и культурным площадкам города, где пройдут дегустации «Парфюма Победы», интерактивные квесты, мастер-классы и многое другое. Подробная программа всех событий «Ночи музеев» — в афише URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске, 17 и 18 мая, детей ждут мастер-классы по нейросетям, а также встречи со сказочными героями. Юные техногении смогут освоить искусство работы с искусственным интеллектом, меломаны — насладиться концертами, а любители животных — пообщаться с пушистыми и пернатыми обитателями фермы. Кроме того, в выходные пройдет акция «Ночь музеев», где семьи смогут отправиться в необычное путешествие по культурным площадкам города. О самых интересных местах для досуга — в материале URA.RU. Для юных технолюбителей в библиотеках № 26 и № 15 17 мая в 15:00 и 18 мая в 12:00 соответственно пройдут мастер-классы «Нейросети для всей семьи». Участники узнают, как использовать нейросети в учебе, создадут собственные промпты и попробуют сгенерировать забавные изображения. Вход свободный. В детской филармонии 17 мая в 12:00 можно отправиться в танцевальное путешествие с концертом-флэшмобом от хореографической студии ансамбля «Урал». Зрителей ждут 45 минут ярких номеров в разных стилях. Билеты — от 400 рублей. Там же 18 мая в 12:00 состоится концерт по мотивам сказки «Волк и семеро козлят». Юные артисты из студии «Музыкальный театр» исполнят известные песни из любимой истории. Стоимость билетов — от 400 рублей. В театре оперы и балета в 17:00 покажут сказочный балет по мотивам произведения Корнея Чуковского «Доктор Айболит». Зрителей будут ждать яркие декорации, динамичный сюжет и необычные сценические эффекты. Билеты — от 200 рублей. В парке «Сад Победы» 18 мая в 16:00 начнется развлекательная программа «Пионер всегда готов» с играми, конкурсами и выступлениями. Вход свободный. В библиотеке для молодежи 18 мая в 17:00 пройдет мастер-класс «Воспитать друга», где кинологи из центра «Академия ГАВ» раскроют секреты дрессировки собак. Дети и родители узнают, как воспитать умного, послушного и социально-адаптированного питомца. Участие бесплатное. (12+) Любителей животных 18 мая также ждет увлекательная экскурсия от проекта «Айда со мной» в семейный центр отдыха «Аткуль-Улу». В программе: общение с верблюдами, страусами эму, оленями, пони и другими животными, катание верхом, игры и чаепитие в юрте. Поездка для детей обойдется в 1,6 тысячи рублей, а для взрослых 1,7. (6+) Тем, кто любит викторины, стоит отправиться в библиотеку имени Пушкина 18 мая в 12:00 на квиз «Это у нас семейное». Участников ждут вопросы о традициях, поговорках, фильмах и мультфильмах, где можно проявить эрудицию и сплотиться в команде. Мероприятие бесплатное, но требуется предварительная запись. В эти же выходные, 17 и 18 мая, Челябинск присоединится к всероссийской акции «Ночь музеев». Всей семьей можно отправиться в ночное приключение по музеям и культурным площадкам города, где пройдут дегустации «Парфюма Победы», интерактивные квесты, мастер-классы и многое другое. Подробная программа всех событий «Ночи музеев» — в афише URA.RU.