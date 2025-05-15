Что известно о компании, чей директор задержан за взятки бывшему главе ГАИ Челябинска

В Челябинске сотрудники УФСБ совместно с ОРЧ СБ ГУ МВД по региону задержан директор компании «Капиталстрой» Ромик Варданян. Его обвиняют в даче взятки бывшему начальнику отдела ГАИ УМВД России (ныне начальник ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Челябинской области») Александру Гайде. Компания получала контракты как в Челябинской, так и в Курганской области. Что еще известно о фирме — в материале URA.RU.
И снова дороги…
Согласно данным СБИС, компания была зарегистрирована в 2007 году. Основным видом деятельности является строительство автомобильных дорог и автомагистралей.
Многомиллионная выручка и долги по налогам
Выручка компании оценивается на сумму свыше 852 млн рублей. При этом чистая прибыль сравнительно небольшая — за 2024 год чуть более 25 млн рублей. По данным ФНС, по состоянию на 10 февраля 2025 года имелась задолженность по налогам на сумму 135,8 тысячи рублей.
Основные заказчики
Основными заказчиками работ являются Министерство дорожного хозяйства и транспорта региона и комитет дорожного хозяйства Челябинска. Всего в области фирма получила контракты на 4 млрд рублей. Также компания на 254 млн рублей поработала в Курганской области.
Уголовное дело
Вардяняна обвиняют в даче взяток. Только по одному из эпизодов в период 2018-2023 годов он передал Гайде взятку на сумму свыше 1 млн рублей. Также у следствия есть сведения о передаче автомобилей Volvo S80 и Toyota Camry. За это Гайде приказывал подчиненным не привлекать к административной ответственности руководство коммерческой организации и ее сотрудников по линии дорожного надзора и безопасности дорожного движения при перевозках грузов по дорогам общего пользования на территории города Челябинска.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.