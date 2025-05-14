В Челябинске осудили пьяного мужчину, бросившего гранату в ТРК «Кольцо»

Советский райсуд Челябинска вынес приговор мужчине, который в октябре 2023 года, будучи пьяным, бросил учебную гранату в ТРК «Кольцо». Его осудили к полутора годам лишения свободы, сообщили в пресс-службе суда.
«Аверьянов Д.А. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, т.е. грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение кобществу, совершенное с угрозой его применения, с применением предмета, используемого в качестве оружия). Назначено наказание в виде лишения свободы на срок один год шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — уточнили в пресс-службе суда.
В райсуде пояснили, что инцидент произошел 18 октября 2023 года. Житель Челябинска, ранее несколько раз привлекавшийся к уголовной ответственности, находясь в состоянии алкогольного опьянения в торговом комплексе «Кольцо», имел при себе учебно-имитационную пиротехническую гранату заводского производства. Он выдернул чеку и бросил устройство в тамбур центрального входа здания, после чего произошел взрыв. После взрыва мужчина скрылся, но был задержан полицией. Решением суда он был взят под стражу сразу после оглашения приговора.
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