14 мая 2025

«Хочу петь о природе и главном богатстве региона — челябинцах»

Участник «URA, споем!» — о том, как совмещает работу в ветстанции и музыку

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинец Мурат Макин регулярно дает свои сольные концерты
Челябинец Мурат Макин регулярно дает свои сольные концерты Фото:

Один из участников музыкального проекта «URA, споем!» из села Октябрьское Челябинской области Мурат Макин уже 30 лет работает начальником ветстанции. Но основная профессия никак не мешает ему записывать свои песни о любви, родном регионе и России. Он регулярно дает свои сольные концерты, а также делится своим творчеством в эфире разных телевизионных шоу. О том, как начался путь челябинца в музыке, о чем он поет больше всего и за что любит Челябинскую область — в интервью URA.RU.

— Музыка — это основная сфера вашей деятельности?

— Я — автор-исполнитель песен. Это мое хобби, а основная профессия — ветеринарный врач. Уже 30 лет я работаю начальником ОГБУ «Октябрьская ветстанция», я кандидат сельскохозяйственных наук.

— Как давно вы пишете музыку и поете?

— Петь я начал с детства. В школьные и студенческие годы играл на различных музыкальных инструментах, выступал на сцене. Потом было много работы в сельском хозяйстве и научной деятельности. Творчество отошло на второй план. Примерно 10 лет назад в соавторстве с земляком Анатолием Белоусовым мы создали песню. Затем еще несколько. Я исполнил их в районном доме культуры, и зрителям они понравились. С этими песнями я впервые стал участником программы «В гостях у Митрофановны» на областном телевидении ОТВ. Потом уже с другими песнями участвовал в передачах «Хорошие песни», «Наше утро» на ОТВ и «Песни от всей души» с Андреем Малаховым на ВГТРК Россия-1.

— О чем ваши песни?

— В свободное от работы время я даю сольные концерты в Челябинской области и за ее пределами. Приятно, что мои песни вызывают у слушателей положительные эмоции. Со сцены во время концертов хорошо видно, что зритель то смеется, то плачет, бывает и пускается в пляс. Сейчас в соавторстве с поэтами я написал более 50 песен. Большинство из них — о нашей родине, России, ее красоте и величии, о патриотизме людей в годы Великой Отечественной войны и СВО и, конечно, о любви к женщине.

— Почему вы решили поучаствовать в проекте «URA, споем!»?

— Стараюсь по возможности участвовать в различных творческих конкурсах авторских, патриотических песен и т.д. О проекте «URA, споем!» узнал случайно из интернета и сразу заинтересовался, так как тема конкурса для меня очень близка и в моем репертуаре есть песня о красоте и богатстве нашей Челябинской области. Я решил обязательно участвовать, чтобы больше людей узнали о нашей с поэтессой Еленой Тихоновой песне и оценили ее по достоинству.

— За что вы любите Челябинскую область?

— Я люблю путешествовать по России и за ее пределами, но считаю, что самая красивая природа у нас дома, в Челябинской области. У нас есть все: леса, озера, степи, горы. Но главное наше богатство — люди, которые здесь живут, трудятся и, если нужно, встанут на защиту Родины, не жалея себя. Вот об этом я пою и хочу петь.

Челябинец также поет свои песни в эфире разных телевизионных шоу
Фото: Мурат Макин

Видео: Мурат Макин

Вы также еще можете стать участником проекта «URA, споем!» и поделиться своей авторской песней о любимом городе или регионе. Для этого заполните анкету участника на сайте проекта, а затем направьте свое произведение в специальный канал редакции в  Telegram. Лучшие песни услышат первые лица регионов округа в День России — 12 июня. Проект не имеет конкурсной основы, участие в нем бесплатное. Участниками проекта могут стать жители УрФО в возрасте от 18 лет.

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Один из участников музыкального проекта «URA, споем!» из села Октябрьское Челябинской области Мурат Макин уже 30 лет работает начальником ветстанции. Но основная профессия никак не мешает ему записывать свои песни о любви, родном регионе и России. Он регулярно дает свои сольные концерты, а также делится своим творчеством в эфире разных телевизионных шоу. О том, как начался путь челябинца в музыке, о чем он поет больше всего и за что любит Челябинскую область — в интервью URA.RU. — Музыка — это основная сфера вашей деятельности? — Я — автор-исполнитель песен. Это мое хобби, а основная профессия — ветеринарный врач. Уже 30 лет я работаю начальником ОГБУ «Октябрьская ветстанция», я кандидат сельскохозяйственных наук. — Как давно вы пишете музыку и поете? — Петь я начал с детства. В школьные и студенческие годы играл на различных музыкальных инструментах, выступал на сцене. Потом было много работы в сельском хозяйстве и научной деятельности. Творчество отошло на второй план. Примерно 10 лет назад в соавторстве с земляком Анатолием Белоусовым мы создали песню. Затем еще несколько. Я исполнил их в районном доме культуры, и зрителям они понравились. С этими песнями я впервые стал участником программы «В гостях у Митрофановны» на областном телевидении ОТВ. Потом уже с другими песнями участвовал в передачах «Хорошие песни», «Наше утро» на ОТВ и «Песни от всей души» с Андреем Малаховым на ВГТРК Россия-1. — О чем ваши песни? — В свободное от работы время я даю сольные концерты в Челябинской области и за ее пределами. Приятно, что мои песни вызывают у слушателей положительные эмоции. Со сцены во время концертов хорошо видно, что зритель то смеется, то плачет, бывает и пускается в пляс. Сейчас в соавторстве с поэтами я написал более 50 песен. Большинство из них — о нашей родине, России, ее красоте и величии, о патриотизме людей в годы Великой Отечественной войны и СВО и, конечно, о любви к женщине. — Почему вы решили поучаствовать в проекте «URA, споем!»? — Стараюсь по возможности участвовать в различных творческих конкурсах авторских, патриотических песен и т.д. О проекте «URA, споем!» узнал случайно из интернета и сразу заинтересовался, так как тема конкурса для меня очень близка и в моем репертуаре есть песня о красоте и богатстве нашей Челябинской области. Я решил обязательно участвовать, чтобы больше людей узнали о нашей с поэтессой Еленой Тихоновой песне и оценили ее по достоинству. — За что вы любите Челябинскую область? — Я люблю путешествовать по России и за ее пределами, но считаю, что самая красивая природа у нас дома, в Челябинской области. У нас есть все: леса, озера, степи, горы. Но главное наше богатство — люди, которые здесь живут, трудятся и, если нужно, встанут на защиту Родины, не жалея себя. Вот об этом я пою и хочу петь. Видео: Мурат Макин Вы также еще можете стать участником проекта «URA, споем!» и поделиться своей авторской песней о любимом городе или регионе. Для этого заполните анкету участника на сайте проекта, а затем направьте свое произведение в специальный канал редакции в  Telegram. Лучшие песни услышат первые лица регионов округа в День России — 12 июня. Проект не имеет конкурсной основы, участие в нем бесплатное. Участниками проекта могут стать жители УрФО в возрасте от 18 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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