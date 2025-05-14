Челябинских женщин с зависимостями вовлекут в фототерапию

Женщинам из Челябинской области, которые страдают зависимостями от алкоголя и наркотиков, предлагают инновационные методы реабилитации в виде фототерапии. Эта разновидность арттерапии набирает популярность и становится очень востребованной из-за ее высокой эффективности, рассказал директор Благотворительного Фонда «Источник Надежды» Алексей Тананин в рамках пресс-конференции, организованной медиахолдингом «Гранада Пресс».
«Мы предлагаем вовлекать женщин с зависимостями в терапевтическую коррекционную работу. Это разновидность арттерапии — фототерапия. Женщины на фотосессиях видят себя в новом качестве и отходят от того образа жизни, в котором находятся, чувствуют себя более значимыми», — отметил Тананин.
Эксперт сообщил, что фототерапия стала очень востребованным инструментом в качестве инновационного подхода корректировки зависимого поведения. Специалисты начали эту работу недавно, за три месяца в фотосессиях уже приняли участие 12 женщин с раздичными зависимостями.
«Мы планируем развивать это направление. До конца года хотим провести 100 фотосессий», — добавил Тананин.
В целом к женщинам нужен особый подход для борьбы с различными зависимостями. Эксперты отмечают, что из-за строения женского организма алкоголизм и наркомания возникают быстрее, а выход из этих состояний — сложнее. Так, для реабилитации пациентки с зависимостью от современных наркотических веществ (солей) требуется не 3-6 месяцев, а 1-2 года и более. Кроме того, особое внимание в работе следует уделять жительницам малых городов, так как подобные способы оказания медпомощи для них менее доступны.
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