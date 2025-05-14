14 мая 2025

Челябинских женщин с зависимостями вовлекут в фототерапию

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщинам с зависимостями предлагают варианты реабилитации
Женщинам с зависимостями предлагают варианты реабилитации Фото:

Женщинам из Челябинской области, которые страдают зависимостями от алкоголя и наркотиков, предлагают инновационные методы реабилитации в виде фототерапии. Эта разновидность арттерапии набирает популярность и становится очень востребованной из-за ее высокой эффективности, рассказал директор Благотворительного Фонда «Источник Надежды» Алексей Тананин в рамках пресс-конференции, организованной медиахолдингом «Гранада Пресс».

«Мы предлагаем вовлекать женщин с зависимостями в терапевтическую коррекционную работу. Это разновидность арттерапии — фототерапия. Женщины на фотосессиях видят себя в новом качестве и отходят от того образа жизни, в котором находятся, чувствуют себя более значимыми», — отметил Тананин.

Эксперт сообщил, что фототерапия стала очень востребованным инструментом в качестве инновационного подхода корректировки зависимого поведения. Специалисты начали эту работу недавно, за три месяца в фотосессиях уже приняли участие 12 женщин с раздичными зависимостями.

«Мы планируем развивать это направление. До конца года хотим провести 100 фотосессий», — добавил Тананин.

В целом к женщинам нужен особый подход для борьбы с различными зависимостями. Эксперты отмечают, что из-за строения женского организма алкоголизм и наркомания возникают быстрее, а выход из этих состояний — сложнее. Так, для реабилитации пациентки с зависимостью от современных наркотических веществ (солей) требуется не 3-6 месяцев, а 1-2 года и более.  Кроме того, особое внимание в работе следует уделять жительницам малых городов, так как подобные способы оказания медпомощи для них менее доступны.

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Женщинам из Челябинской области, которые страдают зависимостями от алкоголя и наркотиков, предлагают инновационные методы реабилитации в виде фототерапии. Эта разновидность арттерапии набирает популярность и становится очень востребованной из-за ее высокой эффективности, рассказал директор Благотворительного Фонда «Источник Надежды» Алексей Тананин в рамках пресс-конференции, организованной медиахолдингом «Гранада Пресс». «Мы предлагаем вовлекать женщин с зависимостями в терапевтическую коррекционную работу. Это разновидность арттерапии — фототерапия. Женщины на фотосессиях видят себя в новом качестве и отходят от того образа жизни, в котором находятся, чувствуют себя более значимыми», — отметил Тананин. Эксперт сообщил, что фототерапия стала очень востребованным инструментом в качестве инновационного подхода корректировки зависимого поведения. Специалисты начали эту работу недавно, за три месяца в фотосессиях уже приняли участие 12 женщин с раздичными зависимостями. «Мы планируем развивать это направление. До конца года хотим провести 100 фотосессий», — добавил Тананин. В целом к женщинам нужен особый подход для борьбы с различными зависимостями. Эксперты отмечают, что из-за строения женского организма алкоголизм и наркомания возникают быстрее, а выход из этих состояний — сложнее. Так, для реабилитации пациентки с зависимостью от современных наркотических веществ (солей) требуется не 3-6 месяцев, а 1-2 года и более.  Кроме того, особое внимание в работе следует уделять жительницам малых городов, так как подобные способы оказания медпомощи для них менее доступны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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