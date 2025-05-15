Бойцы ВС РФ два месяца сидели в тылу ВСУ и остались незамеченными

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Российские военные собирали данные о технике ВСУ, находясь в 50 метрах от противника
Российские военные собирали данные о технике ВСУ, находясь в 50 метрах от противника Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные в течение двух месяцев находились в тылу противника на покровском направлении, где вели глубокую разведку и передавали командованию данные о передвижениях ВСУ, не открывая огня. Об этом сообщил боец 60-го отдельного мотострелкового батальона 51-й гвардейской армии с позывным Вайс.

«В целом, в тылу противника мы находились два месяца», — рассказал Вайс в беседе с РИА Новости. По его словам, задача боевой группы заключалась в том, чтобы проникнуть вглубь позиций противника, закрепиться и собирать информацию о силах и передвижениях ВСУ, не выдавая своего присутствия. Главное условие их задачи была крайняя близость к противнику — в пределах 50 метров, при этом бойцы ВС РФ не должны были открывать огонь, чтобы не выдать себя. Военный также отметил, что благодаря их работе многие российские подразделения были заранее предупреждены о перемещениях украинской техники.

Военнослужащий сообщил, что во время разведывательной операции российскую группу атаковали дроны-камикадзе ВСУ, в результате чего один из бойцов получил ранение руки, но продолжил выполнять поставленную задачу. Для поддержания группы командование батальона доставляло им провизию и средства для выживания с помощью дрона: аппараты сбрасывали воду, еду, одежду и медикаменты прямо на позиции российских разведчиков.

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Российские военные в течение двух месяцев находились в тылу противника на покровском направлении, где вели глубокую разведку и передавали командованию данные о передвижениях ВСУ, не открывая огня. Об этом сообщил боец 60-го отдельного мотострелкового батальона 51-й гвардейской армии с позывным Вайс. «В целом, в тылу противника мы находились два месяца», — рассказал Вайс в беседе с РИА Новости. По его словам, задача боевой группы заключалась в том, чтобы проникнуть вглубь позиций противника, закрепиться и собирать информацию о силах и передвижениях ВСУ, не выдавая своего присутствия. Главное условие их задачи была крайняя близость к противнику — в пределах 50 метров, при этом бойцы ВС РФ не должны были открывать огонь, чтобы не выдать себя. Военный также отметил, что благодаря их работе многие российские подразделения были заранее предупреждены о перемещениях украинской техники. Военнослужащий сообщил, что во время разведывательной операции российскую группу атаковали дроны-камикадзе ВСУ, в результате чего один из бойцов получил ранение руки, но продолжил выполнять поставленную задачу. Для поддержания группы командование батальона доставляло им провизию и средства для выживания с помощью дрона: аппараты сбрасывали воду, еду, одежду и медикаменты прямо на позиции российских разведчиков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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