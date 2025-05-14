14 мая 2025

В Челябинской области картофель за год подорожал в два раза. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Белый картофель в Челябинске подорожал вдвое
Белый картофель в Челябинске подорожал вдвое Фото:

В супермаркетах Челябинска белый картофель с мая 2024 года подорожал вдвое. Согласно мониторингу URA.RU цен в сетевых магазинах, килограмм обойдется жителям региона в 96,6 рублей.

Стоимость килограмма картофеля в мае 2024 года составляла 48,9 рубля. Несмотря на рост средней цены до почти 97 рублей, максимальная достигает 119,9 рубля. В сравнении с началом зимы «второй хлеб» стал дороже на 26,7%. Полгода назад килограмм бы обошелся в 70,8 рубля.

Ранний или молодой картофель вырос только на 12,3% со 105,5 до 120,4 рубля. Однако, снижение цен на корнеплод ожидается к концу лета. В 2024 году с мая по октябрь стоимость рухнула в 3,3 раза, составив осенью 31,5 рубля за килограмм.

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В супермаркетах Челябинска белый картофель с мая 2024 года подорожал вдвое. Согласно мониторингу URA.RU цен в сетевых магазинах, килограмм обойдется жителям региона в 96,6 рублей. Стоимость килограмма картофеля в мае 2024 года составляла 48,9 рубля. Несмотря на рост средней цены до почти 97 рублей, максимальная достигает 119,9 рубля. В сравнении с началом зимы «второй хлеб» стал дороже на 26,7%. Полгода назад килограмм бы обошелся в 70,8 рубля. Ранний или молодой картофель вырос только на 12,3% со 105,5 до 120,4 рубля. Однако, снижение цен на корнеплод ожидается к концу лета. В 2024 году с мая по октябрь стоимость рухнула в 3,3 раза, составив осенью 31,5 рубля за килограмм.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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