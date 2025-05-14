В Челябинске выставили на продажу два самолета СП-30. За легкомоторные воздушных судна с двигателями Rotex, выпущенные в 2021 году, продавец попросил 6,5 миллиона рублей. Соответствующая информация появилась на доске интернет-объявлений.
«Прoдам два вoздушных cуднa CП-30. Прoбег 40 мотoчасoв, сoбpaли и нe уcпeли пoлетать, закрыли воздушнoе прoстрaнcтвo. Сaмoлеты в идеальнoм cоcтоянии, eсть видeо пpогонки», — уточняется на сайте «Авито».
Автор объявления отметил, что воздушные суда хранятся в ангаре в Темрюке Краснодарского края. Техника eжемеcячнo обслуживaетcя и прoгоняeтcя.
Как сообщало URA.RU ранее, в Челябинске желающим предлагают приобрести четырехместный вертолет Robinson R44 Raven 2010 года выпуска за 26 миллионов рублей. Сертификат летной годности на него действителен до 29 октября 2027 года.
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