Зарплата челябинских врачей вошла в пятерку самых высоких среди медиков в УрФО

В рейтинге зарплат врачей челябинские медики заняли с доходами пятое место. Как URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса HeadHunter, в регионе средний уровень зарплаты достиг в регионе 84,6 тысячи рублей.
«Предложения челябинских работодателей несколько превосходят ожидания местных соискателей-врачей. Первые предлагают 84,6 тысячи рублей, вторые рассчитывают на заработок 75,7 тысячи. Это самые низкие показатели на Урале», — заявили URA.RU в HeadHunter.
Больше всего получают специалисты в ЯНАО. Там доход медиков составил 155,3 тысячи рублей. Впереди челябинцев также работодатели ХМАО, Тюменской и Свердловской областей. Позади — Курганская область с предлагаемыми зарплатами в среднем на уровне 80,8 тысячи рублей.
Каждая пятая вакансия для медиков (21%) за последние три месяца открылась в челябинских больницах. Свердловский показатель в два раза выше: на соседний регион пришелся 41% всех вакансий. По количеству появившихся рабочих мест челябинцы заняли третье место после тюменцев, однако их показатели различаются незначительно. У северян — 22% всех открытых вакансий.
Врачи остались среди остродефицитных специалистов в Челябинской области. Здесь по-прежнему на одну вакансию приходится только 0,8 резюме. Минимальные значения нормы для рынка труда составляют четыре резюме на вакансию.
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