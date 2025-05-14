14 мая 2025

Зарплата челябинских врачей вошла в пятерку самых высоких среди медиков в УрФО

© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинской области требуются каждый пятый врач, которого готовы принять на Урале
В Челябинской области требуются каждый пятый врач, которого готовы принять на Урале Фото:

В рейтинге зарплат врачей челябинские медики заняли с доходами пятое место. Как URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса HeadHunter, в регионе средний уровень зарплаты достиг в регионе 84,6 тысячи рублей.

«Предложения челябинских работодателей несколько превосходят ожидания местных соискателей-врачей. Первые предлагают 84,6 тысячи рублей, вторые рассчитывают на заработок 75,7 тысячи. Это самые низкие показатели на Урале», — заявили URA.RU в HeadHunter.

Больше всего получают специалисты в ЯНАО. Там доход медиков составил 155,3 тысячи рублей. Впереди челябинцев также работодатели ХМАО, Тюменской и Свердловской областей. Позади — Курганская область с предлагаемыми зарплатами в среднем на уровне 80,8 тысячи рублей.

Каждая пятая вакансия для медиков (21%) за последние три месяца открылась в челябинских больницах. Свердловский показатель в два раза выше: на соседний регион пришелся 41% всех вакансий. По количеству появившихся рабочих мест челябинцы заняли третье место после тюменцев, однако их показатели различаются незначительно. У северян — 22% всех открытых вакансий.

Врачи остались среди остродефицитных специалистов в Челябинской области. Здесь по-прежнему на одну вакансию приходится только 0,8 резюме. Минимальные значения нормы для рынка труда составляют четыре резюме на вакансию.

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В рейтинге зарплат врачей челябинские медики заняли с доходами пятое место. Как URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса HeadHunter, в регионе средний уровень зарплаты достиг в регионе 84,6 тысячи рублей. «Предложения челябинских работодателей несколько превосходят ожидания местных соискателей-врачей. Первые предлагают 84,6 тысячи рублей, вторые рассчитывают на заработок 75,7 тысячи. Это самые низкие показатели на Урале», — заявили URA.RU в HeadHunter. Больше всего получают специалисты в ЯНАО. Там доход медиков составил 155,3 тысячи рублей. Впереди челябинцев также работодатели ХМАО, Тюменской и Свердловской областей. Позади — Курганская область с предлагаемыми зарплатами в среднем на уровне 80,8 тысячи рублей. Каждая пятая вакансия для медиков (21%) за последние три месяца открылась в челябинских больницах. Свердловский показатель в два раза выше: на соседний регион пришелся 41% всех вакансий. По количеству появившихся рабочих мест челябинцы заняли третье место после тюменцев, однако их показатели различаются незначительно. У северян — 22% всех открытых вакансий. Врачи остались среди остродефицитных специалистов в Челябинской области. Здесь по-прежнему на одну вакансию приходится только 0,8 резюме. Минимальные значения нормы для рынка труда составляют четыре резюме на вакансию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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