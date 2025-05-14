«Деликатес»: в Госдуме забили тревогу из-за «золотого» картофеля

Депутат Госдумы, председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов назвал абсолютным позором текущую ситуацию с ростом цен на картофель. Он также высмеял заявление главы Минсельхоза, которая отмечала, что отказывается от употребления картошки, чтобы ее больше поступало на рынок. О своем недовольстве Миронов высказался у себя в telegram-канале, иронично назвав картофель «золотым» и «деликатесом».
«Абсолютно позорная ситуация у нас с „золотым“ картофелем. Которого нет теперь в стране по нормальным ценам. Который мы завозим из-за рубежа. Из Китая, например, импорт вырос в 25 раз, из Грузии — в 30 раз. А в целом картошка за год подорожала втрое», — написал Миронов.
Он также иронично прокомментировал слова глава Минсельхоза Оксаны Лут, которая сказала, что не ест теперь картофель, чтобы его больше поступало на рынок. «И это так Минсельхоз управляет отраслью? А от ягод, фруктов министр тоже откажется? Как это уже сделали большинство наших граждан. Это тоже для них теперь деликатесы», — подытожил депутат.
В России зафиксирован резкий рост цен на картофель и другую плодоовощную продукцию, при этом значительная часть овощей завозится из-за рубежа. В качестве причин роста цен и дефицита продукции эксперты называют не только погодные катаклизмы последних лет, связанные с заморозками, но и системные проблемы отрасли. Среди них — высокие банковские ставки, рост тарифов ЖКХ, а также сборы за утилизацию сельхозтехники.
В 2025 году, по данным Россельхознадзора, объем импорта картофеля в РФ по состоянию на 7 мая увеличился в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 432,2 тысячи тонн против 124,8 тысячи тонн годом ранее. В ведомстве уточнили, что главным образом возросли поставки молодого столового картофеля. Особое внимание отмечено росту импорта из Китая — объем поставок увеличился в 26 раз, с 2,5 тысячи тонн до 65,5 тысячи тонн.
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