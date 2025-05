Как РФ «засветилась» на Евровидении: «Бурановские бабушки», советская Лайка и челябинский директор Tommy Cash

Второй полуфинал конкурса должен пройти 15 мая Фото: сайт конкурса Евровидение/Andres Putting новость из сюжета «Евровидение-2025» В полуфинале «Евровидения-2025» было показано архивное выступление коллектива «Бурановские бабушки», представлявшего Россию на конкурсе в 2012 году. Пользователи, обратившие внимание на этот момент во время трансляции, высказали предположение, что организаторы таким образом могут намекать на возможное возвращение российских артистов на сцену. В то же время среди украинских зрителей это вызвало волну недовольства. Художественный руководитель ансамбля «Бурановские бабушки» Ольга Туктарева прокомментировала вероятность участия коллектива в международном песенном конкурсе в будущем. Как сообщает портал «Абзац», Туктарева отметила, что даже в случае восстановления России в числе участников конкурса, группа не планирует возвращаться на сцену «Евровидения». О том, как Россия «засветилась» на международном конкурсе в 2025 году, — в материале URA.RU. «Евровидение» нарушило свой запрет: выход «Бурановских бабушек» и гнев Украины Архивный выход или намек на возвращение России? «Бурановских бабушек» показали на конкурсе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Несмотря на действующий запрет на участие, Россия все же оказалась представленной на сцене «Евровидения» в 2025 году. В ходе полуфинала на экранах было показано архивное выступление коллектива «Бурановские бабушки». В социальных сетях пользователи активно обсуждают, что подобный жест со стороны организаторов может свидетельствовать о потенциальном возвращении российских исполнителей на конкурсную платформу. Украинская сторона выразила недовольство сложившейся ситуацией. После завершения этапа зрительского голосования ведущие делились с аудиторией различными рекордами из истории конкурса. В этом контексте была упомянута российская группа, как обладатель наибольшего суммарного возраста участников — 403 года. «Бурановские бабушки» представляли Россию на «Евровидении» в 2012 году с композицией Party for everybody. В украинском сегменте интернета возмущение вызвало не только появление России на «Евровидении» в Базеле, но и высказывание ведущих, подчеркнувших, что инициатором конкурса в свое время выступила Швейцария, а сам формат должен оставаться вне политики и сохранять строгий нейтралитет. Для Европы Россия — только бабушки в платках: Пригожин обвинил организаторов «Евровидения» в стереотипах Пригожин заявил о стереотипах на мероприятии Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости Неожиданное появление ансамбля «Бурановские бабушки» в проморолике к полуфиналу «Евровидения» свидетельствует о типичном стереотипном подходе европейцев к российской культуре. Такое мнение выразил музыкальный продюсер и бизнесмен Иосиф Пригожин. В эфире программы «Вечерний Абзац» он отметил, что появление «Бурановских бабушек» не связано ни с какими изменениями в отношениях — просто организаторы не захотели демонстрировать других привлекательных представительниц России. По словам Пригожина, для европейцев РФ ассоциируется исключительно с пожилыми женщинами в национальных костюмах. "Доверия к этим людям, конечно же, нет, зачем нужно было музыкальный конкурс политизировать? Это, наоборот, культурный мост, который объединяет людей, они показали свои антидемократические принципы", — отметил продюсер. Европа устала от попсы: продюсер «Бурановских бабушек» объяснила новый интерес к коллективу Продюсер группы «Бурановские бабушки» Ксения Рубцова в беседе с РИА Новости отметила, что обновившийся интерес Европы к коллективу связан с усталостью европейцев от современных исполнителей, которые не соответствуют образу, близкому и понятному зрителю. По словам Рубцовой, европейская публика вновь обратила внимание на «Бурановских бабушек», поскольку коллектив воплощает искренность и подлинность, которых многим не хватает. «Это настоящие русские бабушки, любящие своих детей, семью, оберегающие очаг. Рано или поздно к этому теплу тянется душа любого человека», — подчеркнула продюсер. «Espresso Macchiato»: номер от челябинского режиссера на «Евровидении» Не просто кофе: как Tommy Cash превратил «Espresso Macchiato» в билет на «Евровидение» Tommy Cash представляет Эстонию Фото: GEORGIOS KEFALAS/EPA/ТАСС Песня «Espresso Macchiato» («Эспрессо макиато»), исполненная эстонским рэпером Tommy Cash (настоящее имя — Томас Таммеметс), была написана совместно с Йоханнесом Науккариненом, который также выступил в роли продюсера композиции. Официальный релиз трека состоялся 7 декабря 2024 года. Данная композиция представляет Эстонию на конкурсе «Евровидение-2025». НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ Кто такой рэпер Томми Кэш, который едет на «Евровидение» с номером от режиссера из Челябинска В 2025 году в Эстонии прошел 17-й по счету национальный отборочный конкурс Eesti Laul, организованный национальной телерадиокомпанией ERR. Финальный этап отбора состоялся 15 февраля 2025 года на арене Unibet Arena в Таллине. Победитель определялся в два этапа: на первом этапе результаты формировались на основе голосования жюри и телезрителей (по 50 %), после чего три лучших участника проходили в суперфинал, где победитель определялся исключительно зрительским голосованием. Tommy Cash одержал уверенную победу, набрав свыше 80 % голосов, и получил право представлять Эстонию на «Евровидении». Официальный видеоклип на композицию «Espresso Macchiato» был размещен 16 марта 2025 года на официальном YouTube-канале конкурса. Любовь или зависимость: челябинский режиссер сняла провокационный клип Алина Пязок выступила режиссером клипа эстонского рэпера Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Работу над видеороликом возглавила российский режиссер и клипмейкер Алина Пязок, уроженка Челябинска. Несмотря на достаточно прямолинейный посыл композиции, визуальное оформление отличается эксцентричностью. Известно, что Алина Пязок выступила не только режиссером, но и автором сценария клипа. В ее портфолио также значатся 38 из 42 музыкальных видео группы Little Big, а также постановка их номеров для конкурса «Евровидение» в 2020 и 2021 годах. В то же время продюсер Сергей Дворцов в беседе с URA.RU высказал мнение, что идея песни вызывает неоднозначные ассоциации. По его словам, композиция может восприниматься как признание в любви к кофе, однако не стоит забывать, что кофеин является мощным наркотическим веществом. Кроме того, Дворцов отметил отсутствие креативности в клипе, подчеркнув, что сама задумка видеоролика «оказалась на нуле». От СССР к Ирландии: русская эмигрантка создала хит о собаке Лайке для «Евровидения» На «Евровидении» споют песню про собаку Лайку Фото: РИА Новости На первый взгляд, сложно найти связь между известным европейским музыкальным конкурсом и первыми космическими экспериментами советских ученых, проведенными более полувека назад. Однако эта связь существует благодаря ирландской певице Emmy, которая в этом году будет представлять свою страну на «Евровидении» с композицией Laika Party («Вечеринка Лайки»), посвященной альтернативной истории первой собаки, отправившейся в космос. Об этом сообщает издание «Вокруг света». Лайка, ставшая первым живым существом, запущенным на орбиту Земли в 1957 году, погибла спустя несколько часов после старта. В своей песне Emmy предлагает иную версию событий, выражая веру в то, что Лайка осталась жива и по сей день продолжает свое путешествие вокруг планеты. Выбор темы для композиции обусловлен не случайными обстоятельствами: одним из авторов текста стала Лариса Тормей — уроженка Башкортостана, которая перебралась в Ирландию 20 лет назад. Их знакомство с Emmy произошло в Норвегии, где певицу заинтересовала история о Лайке. Этот необычный факт лег в основу новой песни. По словам Тормей, Emmy сразу высказала желание исполнить песню с позитивным финалом. «Мы сели и написали песню за два часа», — отмечает Тормей. Согласно сюжету песни, Лайка остается жива и танцует среди звезд. Стоит отметить, что Ирландия является рекордсменом по числу побед на «Евровидении», разделяя лидерство со Швецией — обе страны побеждали по семь раз. Однако все ирландские триумфы остались в прошлом: последний раз страна занимала первое место в 1996 году. «Психиатрическая больница открыла двери»: продюсеры о бойкоте Украины Украина обвиняет шесть исполнителей в связях с Россией Фото: сайт конкурса Евровидение/Andres Putting В украинских соцсетях распространяется изображение с шестью участниками «Евровидения-2025», которых местные пропагандистские ресурсы обвиняют в связях с Россией и призывают граждан страны не поддерживать их на конкурсе. Ситуацию для «Пятого канала» прокомментировали музыкальные продюсеры Леонид Дзюник и Павел Рудченко. Под критику со стороны украинской общественности попали исполнители из шести государств. Ирландская певица Emmy вызвала недовольство тем, что автор ее конкурсной композиции имеет российские корни, а в тексте песни, по мнению критиков, присутствует ностальгия по Советскому Союзу. Представитель Австрии JJ сам признался, что вдохновлялся творчеством российской оперной певицы Анны Нетребко. Армянина Parg подвергли осуждению за выступления в России после 2022 года. Грузинская певица Мариам Шенгелия стала объектом критики из-за поддержки партии «Грузинская мечта», придерживающейся пророссийских позиций. Шведскую группу Kaj обвинили в публикациях в соцсетях, отражающих симпатии к России. Фаворит конкурса из Эстонии Tommy Cash не снискал одобрения среди украинцев по трем причинам: он высказывался за мир, выражал ностальгию по СССР, а его номер поставила российский режиссер. Музыкальный продюсер Леонид Дзюник выразил возмущение тем, что Евросоюз не реагирует на происходящее. По его словам, «Евровидение» уже давно утратило статус исключительно песенного состязания, превратившись в платформу для политических дебатов. Дзюник напомнил, что еще при участии в конкурсе с группой «Тату» в 2003 году и с Алексеем Воробьевым в 2011 году он заметил значительное влияние политики на конкурс. «К сожалению, психиатрическая больница открыла свои двери в Европейском Союзе. И позволяет всяким высказываться в отношении того или иного исполнителя. Евровидение — это конкурс песни, прежде всего, и политики, как правило, там не должно быть. Но вот я могу вам сказать, что с 2003 года, когда я побывал впервые на Евровидении, это было в Риге с группой Тату, потом в 2011 году с Лешей Воробьевым, уже тогда политика возымела огромное действие», — рассказал Дзюник. Продюсер также выразил сомнение в объективности итогов конкурса, отметив, что система телефонного голосования устроена таким образом, что организаторы могут корректировать результаты по своему усмотрению, и зрители не имеют доступа к реальной картине голосования. С позицией Дзюника согласился музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко. Он считает маловероятным, что организаторы «Евровидения» предпримут какие-либо меры в ответ на подобные проявления политизации. Сам конкурс давно стал площадкой для политических заявлений, и эта тенденция поддерживается организаторами, отметил Рудченко. Тем не менее он выразил надежду на европейскую аудиторию, которая, по его мнению, становится более информированной относительно событий вокруг спецоперации. По мнению эксперта, если зрители будут способны противостоять провокациям, есть шанс на более справедливый исход музыкального конкурса. «Евровидение-2025»: кто и как проведет конкурс в Базеле НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ «Евровидение-2025»: кто попал в финал конкурса Финал «Евровидения» пройдет в швейцарском Базеле. Местом проведения выбрана арена «Санкт-Якобсхалле», способная вместить свыше 14 тысяч человек. Для Базеля это станет первым опытом организации столь крупного мероприятия. Помимо Базеля, на проведение конкурса претендовала также Женева, однако окончательное решение организаторов было принято в пользу Базеля. Согласно утвержденному графику, первый полуфинал состоялся 13 мая, второй полуфинал запланирован на 15 мая, а финал конкурса пройдет 17 мая. Начало всех этапов намечено на 22:00 по московскому времени. Конкурс ведут три женщины: поэтесса и стендап-комик Хейзел Брюггер, телеведущая Сандра Штудер, а также актриса, певица и модель Мишель Хунцикер. Организаторы подчеркивают, что выбор женского состава ведущих отражает важнейшие ценности Швейцарии — открытость, уважение к разнообразию, многоязычие и единство. Бюджет мероприятия оценивается примерно в 35 миллионов швейцарских франков (37,3 миллиона евро). Победитель определяется на основании голосования телезрителей и национальных жюри всех стран-участниц. В каждой стране формируется жюри из пяти человек, которое с 2023 года участвует в голосовании только в финале. Зрители имеют возможность поддержать любого участника, кроме представителя своей страны. Голосование осуществляется посредством SMS или телефонных звонков на специальные номера.

