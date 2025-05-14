Коркино получит дополнительное финансирование на благоустройство

Коркинский городской округ в текущем году по решению губернатора Алексея Текслера получит дополнительное финансирование на благоустройство и ремонт дорог. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.
«Губернатор принял решение о дополнительном финансировании нескольких направлений. Среди них — благоустройство, ремонт дорог и освещение, покупка дорожно-коммунальной техники. Дополнительные средства направят на ремонт основных въездных магистралей, а также на отсыпку и грейдирование внутриквартальных улиц и дорог в частном секторе», — сообщила пресс-служба областного правительства в telegram-канале. Информация прозвучала во время встречи Текслера с главой Коркинского городского округа Александром Орлом.
В последнее время в городе заметно улучшилась инфраструктура благодаря выделенным средствам областного бюджета, добавил Орел. Отремонтированы сети водоснабжения и водоотведения, закуплена новая коммунальная техника, проведен ремонт дорог.
В рамках проекта «Большой ремонт 74» ведется подготовка документов для четырех объектов на текущий год. Работы будут проводиться в том числе с привлечением федеральных средств.
В этом году на улицах Ленина и Цвиллинга в Коркино обустроят прогулочную зону, а в поселке в поселке Первомайский благоустроят сквер «Молодежный». «Важно, чтобы все населенные пункты региона развивались. Дальнейшая поддержка города будет продолжена», — добавил Текслер.
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