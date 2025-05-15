Солдат сбил штурмовик «КамАЗом» и вынужден выплатить Минобороны 10 млн рублей

Бывший солдат срочной службы, выходец из Челябинска Александр Эрлих, ранее признанный виновным в уничтожении штурмовика Су-25СМЗ на аэродроме, обжаловал решение о взыскании с него компенсации в размере 10 миллионов рублей в пользу Минобороны РФ. Как сообщают издания, Эрлих, получивший условный срок, не согласен с требованием выплатить столь крупную сумму и обратился в кассационный военный суд.
«Бывший солдат срочной службы Александр Эрлих, уничтоживший в ДТП на аэродроме штурмовик Су-25СМЗ, обжаловал вынесенный ему приговор в кассационном военном суде. Господин Эрлих, получивший условный срок, не хочет платить компенсацию Минобороны в размере 10 миллионов рублей», — пишет «Коммерсант».
В ходе разбирательства Эрлих заявил, что не имеет никакой специальности, а условная судимость мешает его дальнейшему трудоустройству. По данным газеты, военные настаивают на взыскании с Эрлиха полной остаточной стоимости самолета, которая превышает 386 миллионов рублей, однако суд первой инстанции ограничился компенсацией в 10 миллионов рублей.
В ходе рассмотрения апелляционной жалобы представитель Минобороны настаивал на полном удовлетворении исковых требований. В своем выступлении он подчеркнул, что суд первой инстанции не дал надлежащей оценки имущественному положению ответчика и не уточнил в приговоре, имеется ли у него или членов его семьи в собственности движимое и недвижимое имущество. В апелляционной жалобе осужденный Эрлих не стал оспаривать установленные судом фактические обстоятельства дела и правовую квалификацию своих действий, однако обратился с просьбой изменить приговор, уменьшив сумму взысканного ущерба до 300 тысяч рублей.
Житель Челябинской области также указал, что после ДТП его состояние здоровья значительно ухудшилось, а профессиональных навыков и специальности у него нет, в связи с чем он не в состоянии возместить причиненный ущерб в размере 10 миллионов рублей. Кроме того, сам Эрлих и его представители настаивали на том, что ответственность за случившееся ДТП должна возлагаться на воинскую часть, штатного водителя автомобиля «Урал» и командира подразделения, в котором он проходил службу. Изучив материалы уголовного дела и доводы сторон, судебная коллегия признала вынесенный приговор законным, обоснованным и справедливым, отклонив доводы апелляционных жалоб.
Вечером 7 августа 2023 года Александр Эрлих, не обладая ни соответствующим водительским удостоверением, ни необходимыми навыками управления транспортным средством, сел за руль военного автомобиля КамАЗ-5350. Двигаясь на высокой скорости по бетонной полосе военного аэродрома вблизи Симферополя, военнослужащий утратил контроль над транспортным средством. В результате этого тягач столкнулся со штурмовиком Су-25СМЗ. В результате происшествия самолет получил серьезные повреждения, исключающие его дальнейшую эксплуатацию по прямому назначению. Это привело к причинению Минобороны России материального ущерба в размере более 386 миллионов рублей. Кроме того, подразделение на продолжительный срок оказалось лишено возможности выполнять боевые задачи из-за отсутствия резервных самолетов данного типа.
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