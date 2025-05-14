14 мая 2025

Челябинский таксист отказался перевозить полмиллиона рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Таксист проявил бдительность и спас пользователя от потери денег, а себя от колонии
Таксист проявил бдительность и спас пользователя от потери денег, а себя от колонии Фото:

В Челябинске таксист помешал мошенникам провернуть свою схему, отказавшись перевозить деньги их очередной жертвы. Когда пользователь попросил его доставить деньги в Екатеринбург — водитель обратился в полицию. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, по итогу заказчика отговорили от идеи отправлять денежные средства.

«Приехав по указанному адресу, к нему (таксисту) вышел пожилой мужчина, однако ехать в другой город он не собирался и попросил водителя доставить пакет с денежными средствами его сыну, проживающему в Екатеринбурге. Узнав, что в пакете находится крупная сумма денежных средств — 500 тысяч рублей, водитель заподозрил, что может стать участником мошеннической схемы, в связи с чем решил сообщить полицейским», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

По итогу пенсионеру вернули его деньги. Водителя же поблагодарили за бдительность.

В середине апреля представители таксопарков встретились с начальником оперативно-сыскного отдела уголовного розыска майором полиции Ильей Гребневым. Их попросили довести до сотрудников информацию об ответственности, к которой водители могут быть привлечены за помощь мошенникам.

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В Челябинске таксист помешал мошенникам провернуть свою схему, отказавшись перевозить деньги их очередной жертвы. Когда пользователь попросил его доставить деньги в Екатеринбург — водитель обратился в полицию. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, по итогу заказчика отговорили от идеи отправлять денежные средства. «Приехав по указанному адресу, к нему (таксисту) вышел пожилой мужчина, однако ехать в другой город он не собирался и попросил водителя доставить пакет с денежными средствами его сыну, проживающему в Екатеринбурге. Узнав, что в пакете находится крупная сумма денежных средств — 500 тысяч рублей, водитель заподозрил, что может стать участником мошеннической схемы, в связи с чем решил сообщить полицейским», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. По итогу пенсионеру вернули его деньги. Водителя же поблагодарили за бдительность. В середине апреля представители таксопарков встретились с начальником оперативно-сыскного отдела уголовного розыска майором полиции Ильей Гребневым. Их попросили довести до сотрудников информацию об ответственности, к которой водители могут быть привлечены за помощь мошенникам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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