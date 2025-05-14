Челябинский таксист отказался перевозить полмиллиона рублей

В Челябинске таксист помешал мошенникам провернуть свою схему, отказавшись перевозить деньги их очередной жертвы. Когда пользователь попросил его доставить деньги в Екатеринбург — водитель обратился в полицию. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, по итогу заказчика отговорили от идеи отправлять денежные средства.
«Приехав по указанному адресу, к нему (таксисту) вышел пожилой мужчина, однако ехать в другой город он не собирался и попросил водителя доставить пакет с денежными средствами его сыну, проживающему в Екатеринбурге. Узнав, что в пакете находится крупная сумма денежных средств — 500 тысяч рублей, водитель заподозрил, что может стать участником мошеннической схемы, в связи с чем решил сообщить полицейским», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.
По итогу пенсионеру вернули его деньги. Водителя же поблагодарили за бдительность.
В середине апреля представители таксопарков встретились с начальником оперативно-сыскного отдела уголовного розыска майором полиции Ильей Гребневым. Их попросили довести до сотрудников информацию об ответственности, к которой водители могут быть привлечены за помощь мошенникам.
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