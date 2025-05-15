Эрдоган не полетит в Стамбул на переговоры России и Украины

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Эрдогана не будет в Стамбуле во время переговоров России и Украины
Эрдогана не будет в Стамбуле во время переговоров России и Украины Фото:
новость из сюжета
Путин предложил Украине провести прямые переговоры в мае

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не планирует выезд в Стамбул для участия в переговорах между Россией и Украиной. Согласно графику мероприятий, представленного канцелярией президента, все запланированные мероприятия с участием Эрдогана состоятся в Анкаре.

"Встречи с делегациями РФ и Украины, которые могут провести переговоры в четверг в Стамбуле, нет в графике президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана", — сообщает РИА Новости со ссылкой на график мероприятий президента. Переговоры, предложенные президентом России Владимиром Путиным, представляют собой первые за три года прямые переговоры между Москвой и Киевом.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял о готовности принять переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле и обсуждал этот вопрос с Владимиром Путиным. Анкара также выражала готовность следить за соблюдением возможного прекращения огня на Украине. Российская сторона неоднократно подчеркивала заинтересованность в возобновлении прямого диалога с Киевом без предварительных условий.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не планирует выезд в Стамбул для участия в переговорах между Россией и Украиной. Согласно графику мероприятий, представленного канцелярией президента, все запланированные мероприятия с участием Эрдогана состоятся в Анкаре. "Встречи с делегациями РФ и Украины, которые могут провести переговоры в четверг в Стамбуле, нет в графике президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана", — сообщает РИА Новости со ссылкой на график мероприятий президента. Переговоры, предложенные президентом России Владимиром Путиным, представляют собой первые за три года прямые переговоры между Москвой и Киевом. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял о готовности принять переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле и обсуждал этот вопрос с Владимиром Путиным. Анкара также выражала готовность следить за соблюдением возможного прекращения огня на Украине. Российская сторона неоднократно подчеркивала заинтересованность в возобновлении прямого диалога с Киевом без предварительных условий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...