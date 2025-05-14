14 мая 2025

Челябинский контрактник с пистолетом пытался ограбить магазин

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд отправил обвиняемого в колонию на четыре с половиной года
Суд отправил обвиняемого в колонию на четыре с половиной года Фото:

В Челябинске военнослужащий по контракту с пневматическим пистолетом пытался ограбить магазин. Об этом сообщила пресс-служба Челябинского гарнизонного военного суда.

«В начале декабря 2024 года в магазине в Челябинске, желая похитить в кассе денежные средства, военнослужащий напал на продавца. Направил в ее сторону незаряженный пневматический пистолет и потребовал передать ему деньги», — сообщила пресс-служба суда в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». 

В суде дело было изменено в сторону смягчения и переквалифицировано с части второй на часть первую статьи 162 УК РФ (разбой). Военнослужащий был осужден на четыре года и шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

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В Челябинске военнослужащий по контракту с пневматическим пистолетом пытался ограбить магазин. Об этом сообщила пресс-служба Челябинского гарнизонного военного суда. «В начале декабря 2024 года в магазине в Челябинске, желая похитить в кассе денежные средства, военнослужащий напал на продавца. Направил в ее сторону незаряженный пневматический пистолет и потребовал передать ему деньги», — сообщила пресс-служба суда в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».  В суде дело было изменено в сторону смягчения и переквалифицировано с части второй на часть первую статьи 162 УК РФ (разбой). Военнослужащий был осужден на четыре года и шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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