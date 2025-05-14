Челябинский контрактник с пистолетом пытался ограбить магазин

В Челябинске военнослужащий по контракту с пневматическим пистолетом пытался ограбить магазин. Об этом сообщила пресс-служба Челябинского гарнизонного военного суда.
«В начале декабря 2024 года в магазине в Челябинске, желая похитить в кассе денежные средства, военнослужащий напал на продавца. Направил в ее сторону незаряженный пневматический пистолет и потребовал передать ему деньги», — сообщила пресс-служба суда в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».
В суде дело было изменено в сторону смягчения и переквалифицировано с части второй на часть первую статьи 162 УК РФ (разбой). Военнослужащий был осужден на четыре года и шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.
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