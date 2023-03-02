Автомобиль Росгвардии подорвался на мине в Брянской области

03 марта 2023 в 02:00 Размер текста - 17 +

В ЧП пострадали четыре росгвардейца Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Украинские диверсанты атаковали Брянскую область Автомобиль Росгвардии подорвался на мине во время зачистки территории у села Сушаны (Брянская область), четверо силовиков получили ранения. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн «В ходе зачистки территории у села Сушаны на мине подорвалась машина росгвардейцев. Четыре человека получили осколочные ранения», — написал Хинштейн в telegram-канале . Депутат отметил, что жизни и здоровью росгвардейцев ничего не угрожает. Хинштейн добавил, что росгвардейцы зачистили от мин территорию села Сушаны. По его словам, все действия силовиков осуществлялись четко по решениям оперативного штаба. Украинские диверсанты 2 марта атаковали приграничную российскую территорию — Брянскую область. Зампред комитета Госдумы по обороне РФ Алексей Журавлев заявил, что власти Украины начали прибегать к актам терроризма и превращаются в «злобную тварь», двигаясь по пути чеченского террориста Шамиля Басаева. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин направил следственную группу на место нападения украинских националистов, пишет RT.

Автомобиль Росгвардии подорвался на мине во время зачистки территории у села Сушаны (Брянская область), четверо силовиков получили ранения. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн «В ходе зачистки территории у села Сушаны на мине подорвалась машина росгвардейцев. Четыре человека получили осколочные ранения», — написал Хинштейн в telegram-канале. Депутат отметил, что жизни и здоровью росгвардейцев ничего не угрожает. Хинштейн добавил, что росгвардейцы зачистили от мин территорию села Сушаны. По его словам, все действия силовиков осуществлялись четко по решениям оперативного штаба. Украинские диверсанты 2 марта атаковали приграничную российскую территорию — Брянскую область. Зампред комитета Госдумы по обороне РФ Алексей Журавлев заявил, что власти Украины начали прибегать к актам терроризма и превращаются в «злобную тварь», двигаясь по пути чеченского террориста Шамиля Басаева. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин направил следственную группу на место нападения украинских националистов, пишет RT.