02 марта 2023

Автомобиль Росгвардии подорвался на мине в Брянской области

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В ЧП пострадали четыре росгвардейца Фото:
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Украинские диверсанты атаковали Брянскую область

Автомобиль Росгвардии подорвался на мине во время зачистки территории у села Сушаны (Брянская область), четверо силовиков получили ранения. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн

«В ходе зачистки территории у села Сушаны на мине подорвалась машина росгвардейцев. Четыре человека получили осколочные ранения», — написал Хинштейн в telegram-канале. Депутат отметил, что жизни и здоровью росгвардейцев ничего не угрожает.

Хинштейн добавил, что росгвардейцы зачистили от мин территорию села Сушаны. По его словам, все действия силовиков осуществлялись четко по решениям оперативного штаба.

Украинские диверсанты 2 марта атаковали приграничную российскую территорию — Брянскую область. Зампред комитета Госдумы по обороне РФ Алексей Журавлев заявил, что власти Украины начали прибегать к актам терроризма и превращаются в «злобную тварь», двигаясь по пути чеченского террориста Шамиля Басаева. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин направил следственную группу на место нападения украинских националистов, пишет RT.

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Автомобиль Росгвардии подорвался на мине во время зачистки территории у села Сушаны (Брянская область), четверо силовиков получили ранения. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн «В ходе зачистки территории у села Сушаны на мине подорвалась машина росгвардейцев. Четыре человека получили осколочные ранения», — написал Хинштейн в telegram-канале. Депутат отметил, что жизни и здоровью росгвардейцев ничего не угрожает. Хинштейн добавил, что росгвардейцы зачистили от мин территорию села Сушаны. По его словам, все действия силовиков осуществлялись четко по решениям оперативного штаба. Украинские диверсанты 2 марта атаковали приграничную российскую территорию — Брянскую область. Зампред комитета Госдумы по обороне РФ Алексей Журавлев заявил, что власти Украины начали прибегать к актам терроризма и превращаются в «злобную тварь», двигаясь по пути чеченского террориста Шамиля Басаева. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин направил следственную группу на место нападения украинских националистов, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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