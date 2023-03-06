На территории колонии прошли соревнования Фото: Анна Майорова © URA.RU

Заключенные из ИК-35 в Пермском крае состязались в боях подушками, перетягивании каната и других спортивных конкурсах. О прошедшем в колонии мероприятии рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Пермскому краю.

«На футбольном поле ИК-35 осужденные состязались в ловкости и скорости, преодолевая различные сложности. Они прыгали в мешках, бились подушками на бревне, перетягивали канат и многое другое», — сообщили в ведомстве.

По итогам проведенных соревнований, заключенных, которые заняли призовые места, наградили грамотами и сладкими призами. Лучшие результаты были занесены в «Книгу рекордов» исправительного учреждения.

Помимо боев подушками заключенные перетягивали канат ГУФСИН по Пермскому краю