В пермской колонии заключенные побили друг друга подушками. Фото

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ФКУ Исправительная колония №10 ГУФСИН России по Свердловской области. Екатеринбург, сизо, колония, тюрьма, исправительная колония, ИК, гуфсин, место заключения, следственный изолятор, конвой
На территории колонии прошли соревнования Фото:

Заключенные из ИК-35 в Пермском крае состязались в боях подушками, перетягивании каната и других спортивных конкурсах. О прошедшем в колонии мероприятии рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Пермскому краю.

«На футбольном поле ИК-35 осужденные состязались в ловкости и скорости, преодолевая различные сложности. Они прыгали в мешках, бились подушками на бревне, перетягивали канат и многое другое», — сообщили в ведомстве.

По итогам проведенных соревнований, заключенных, которые заняли призовые места, наградили грамотами и сладкими призами. Лучшие результаты были занесены в «Книгу рекордов» исправительного учреждения.

Помимо боев подушками заключенные перетягивали канат
Осужденные с азартом участвовали в соревнованиях

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Заключенные из ИК-35 в Пермском крае состязались в боях подушками, перетягивании каната и других спортивных конкурсах. О прошедшем в колонии мероприятии рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Пермскому краю. «На футбольном поле ИК-35 осужденные состязались в ловкости и скорости, преодолевая различные сложности. Они прыгали в мешках, бились подушками на бревне, перетягивали канат и многое другое», — сообщили в ведомстве. По итогам проведенных соревнований, заключенных, которые заняли призовые места, наградили грамотами и сладкими призами. Лучшие результаты были занесены в «Книгу рекордов» исправительного учреждения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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