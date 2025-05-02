02 мая 2025

Выручка пермского производителя окон превысила 7 миллиардов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Выручка компании увеличилась на 26,5% за год
Выручка компании увеличилась на 26,5% за год Фото:

Выручка пермской компании «Амега», специализирующейся на производстве окон, превысила 7 млрд рублей. Финансовый отчет за прошлый года опубликован в базе «СПАРК-Интерфакс».

«Отчет о финансовых результатах ООО „Амега“ за 2024 год. Выручка — немногим больше 7 млрд рублей (годом ранее было 5,5 млрд). Чистая прибыль — 260,3 млн рублей (было 77,7 млн)», — указано на портале сервиса.

Общество зарегистрировали в Перми в 2008 году. Компания выпускает светопрозрачные конструкции из ПВХ и алюминия, включая окна, балконы и двери.

Ранее URA.RU рассказывало про оператора пермских магазинов «Светофор», который смог сократить убытки и остаться в плюсе. А крупный завод по производству асфальта нарастил доход на миллиард.

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Выручка пермской компании «Амега», специализирующейся на производстве окон, превысила 7 млрд рублей. Финансовый отчет за прошлый года опубликован в базе «СПАРК-Интерфакс». «Отчет о финансовых результатах ООО „Амега“ за 2024 год. Выручка — немногим больше 7 млрд рублей (годом ранее было 5,5 млрд). Чистая прибыль — 260,3 млн рублей (было 77,7 млн)», — указано на портале сервиса. Общество зарегистрировали в Перми в 2008 году. Компания выпускает светопрозрачные конструкции из ПВХ и алюминия, включая окна, балконы и двери. Ранее URA.RU рассказывало про оператора пермских магазинов «Светофор», который смог сократить убытки и остаться в плюсе. А крупный завод по производству асфальта нарастил доход на миллиард.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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