Выручка пермского производителя окон превысила 7 миллиардов рублей

Выручка пермской компании «Амега», специализирующейся на производстве окон, превысила 7 млрд рублей. Финансовый отчет за прошлый года опубликован в базе «СПАРК-Интерфакс».
«Отчет о финансовых результатах ООО „Амега“ за 2024 год. Выручка — немногим больше 7 млрд рублей (годом ранее было 5,5 млрд). Чистая прибыль — 260,3 млн рублей (было 77,7 млн)», — указано на портале сервиса.
Общество зарегистрировали в Перми в 2008 году. Компания выпускает светопрозрачные конструкции из ПВХ и алюминия, включая окна, балконы и двери.
Ранее URA.RU рассказывало про оператора пермских магазинов «Светофор», который смог сократить убытки и остаться в плюсе. А крупный завод по производству асфальта нарастил доход на миллиард.
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