Как пермский «Бессмертный полк» стал массовым праздником памяти о героях Войны

Шествие «Бессмертного полка» стало неотъемлемой частью празднования Дня Победы в России, и Пермь — не исключение. Впервые эта памятная акция состоялась в 2013 году, с тех пор она лишь набирала популярность и становилась все более массовой. URA.RU рассказывает историю пермских «Бессмертных полков».
Идея и начало акции в Перми
Впервые акция «Бессмертный полк» прошла в Томске в 2012 году. Идея принадлежала журналистам местного телеканала. Основной целью стало сохранение памяти о героях Великой Отечественной войны — участниках боевых действий и тружениках тыла. Жители города вышли на улицы с портретами своих родственников, чтобы отдать дань уважения их подвигу. С течением времени акция стала всероссийской. Так родилась традиция, которая с каждым годом набирала популярность, став напоминанием о тех, кто боролся за мирное будущее, но не дожил до наших дней.
В Перми акция «Бессмертный полк» впервые прошла в 2013 году. Инициатором выступила пермячка Анна Отмахова. С энтузиазмом отнеслись к инициативе местные жители, поддержали волонтеры, школы и ветераны. При содействии городского департамента культуры был согласован маршрут шествия — от ЦУМа до Театра-Театра, и для этого даже перекрыли улицу Ленина. Ожидалось, что в мероприятии примут участие около четырех тысяч человек с 1 200 — 1 300 портретами своих героев, однако их число дошло до семи тысяч.
Хронология первого шествия
Сбор участников «Бессмертного полка» был назначен на 12:00, но уже к 11:00 на Комсомольском проспекте у ЦУМа собрались десятки пермяков. Люди приходили целыми семьями, школами и предприятиями. Колонна начала движение по улице Ленина в начале второго. Впереди шли участники с главным баннером акции, за ними — молодые солдаты в форме времен Великой Отечественной войны и люди с портретами своих родственников-героев. По обеим сторонам дороги зрители встречали колонну аплодисментами. Длина колонны составила около 300 метров, а численность участников достигла приблизительно семи тысяч человек. Пермяки пели военные песни и играли на гармони. Зрелище многотысячной колонны производило неизгладимое впечатление, не оставившее равнодушным никого. Многие участники шли со слезами на глазах.
Когда весь «Бессмертный полк» подошел к площади у Театра-Театра, на сцене прозвучали слова об акции: «Впервые в общей колонне – те, кто погиб на фронте и те, кто пропал без вести и до сих пор семьи не знают об их судьбе и те, кто выжил и вернулся. Все они теперь в одном строю. И мы – дети, внуки и уже правнуки солдат, победивших Зло, вместе с ними. Мы их память, у каждого она своя и одна на всех. Это похоже на фронтовое братство и теперь каждый из нас может сказать «Дед, твой полк не погиб. И ты дошел до Победы».
После минуты молчания, когда вся площадь замерла в тишине, прозвучала песня «Журавли». В небо взлетели белые голуби, а затем участники отпустили в воздух шары. Трудно было сдержать эмоции — слезы были на глазах у многих.
Развитие акции в последующие годы
Со временем шествие «Бессмертного полка» в Перми стало одним из важнейших городских событий. Если в 2013 году участие в акции приняли лишь семь тысяч человек, то еще через год их число возросло до 12 тысяч. В 2015 году, в день 70-летия Победы, вышли на улицы и пронесли портреты своих родственников-участников войны около 25 тысяч. В 2016 году в Перми активность горожан выросла еще больше — более 35 тысяч человек приняли участие в шествии. А в 2017 году их количество выросло уже до 40 тысяч.
В 2014 году маршрут шествия расширился и составил почти два километра. С утра начался дождь, но участников он не напугал и они традиционно вышли на улицы города. Они встретились на Комсомольском проспекте между улицами Краснова и Революции и проследовали по Октябрьской площади до улицы Ленина к памятнику «Героям фронта и тыла». До 2019 года «Бессмертный полк» следовал по проверенному маршруту, собирая все больше потомков героев войны. Но в 2020 году добрую традицию прервала пандемия коронавируса.
Шествие в онлайн-режиме
В 2020 и 2021 годах из-за антиковидных мер «Бессмертный полк» не мог состояться в привычном формате с шествием по улицам. Вместо этого его провели в онлайн-формате. Организаторы призывали пермяков делиться в соцсетях фото своей семьи с портретом ветерана или видео-рассказом с тематическими хештегами. Посты автоматически попадали на сайт Moypolk.ru, а затем могли войти в онлайн-трансляцию, которая велась 9 мая. Им также предложили поменять аватарку в соцсетях на портрет своего ветерана или разместить символ акции — журавля, а также размещать в окнах квартир и на балконах транспаранты с портретами своих бойцов.
В 2022 году после двухлетнего перерыва пермяки вышли на улицы города, чтобы почтить память ветеранов. Но в 2023 и 2024 годах вновь пришлось вернуться к заочному формату мероприятия из-за угрозы общественной безопасности. В этом году «Бессмертный полк», посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, снова проведут в очном формате.
Шествие «Бессмертного полка» в Перми прошло долгий путь от первого мероприятия в 2013 году до масштабной народной акции, которая собирает десятки тысяч участников каждый год. Акция продолжает жить и развиваться, предоставляя каждому участнику возможность выразить свою благодарность и гордость за подвиги предков.
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