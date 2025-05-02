02 мая 2025

В Прикамье на сплавы в мае зарегистрировались первые 55 групп туристов

© Служба новостей «URA.RU»
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Сплавные группы регистрируют ради возможности получить экстренную помощь при необходимости
Сплавные группы регистрируют ради возможности получить экстренную помощь при необходимости Фото:

Покорять реки Пермского края во время первых майских праздников отправились 55 групп сплавщиков, еще 58 — ушли в походы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

«В Пермском крае зарегистрировались 58 туристических групп. Они отправились в походы во время первых майских праздников. Еще 55 групп отправились на сплавы», — цитирует спасателей «Коммерсант-Прикамье».

Самые популярные маршруты среди пермских сплавщиков пролегают по пяти рекам. К ним относятся Койва, Усьва, Чусовая, Вижай и Вильва. Последние — проходимы только во время весеннего половодья.

Ранее URA.RU писало, что цены на сплавы в регионе подскочили до 45%. В самом начале мая туристов-водников предупредили о неожиданном препятствии в виде временного моста на реке. 

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Покорять реки Пермского края во время первых майских праздников отправились 55 групп сплавщиков, еще 58 — ушли в походы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону. «В Пермском крае зарегистрировались 58 туристических групп. Они отправились в походы во время первых майских праздников. Еще 55 групп отправились на сплавы», — цитирует спасателей «Коммерсант-Прикамье». Самые популярные маршруты среди пермских сплавщиков пролегают по пяти рекам. К ним относятся Койва, Усьва, Чусовая, Вижай и Вильва. Последние — проходимы только во время весеннего половодья. Ранее URA.RU писало, что цены на сплавы в регионе подскочили до 45%. В самом начале мая туристов-водников предупредили о неожиданном препятствии в виде временного моста на реке. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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