В Прикамье на сплавы в мае зарегистрировались первые 55 групп туристов

Покорять реки Пермского края во время первых майских праздников отправились 55 групп сплавщиков, еще 58 — ушли в походы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
«В Пермском крае зарегистрировались 58 туристических групп. Они отправились в походы во время первых майских праздников. Еще 55 групп отправились на сплавы», — цитирует спасателей «Коммерсант-Прикамье».
Самые популярные маршруты среди пермских сплавщиков пролегают по пяти рекам. К ним относятся Койва, Усьва, Чусовая, Вижай и Вильва. Последние — проходимы только во время весеннего половодья.
Ранее URA.RU писало, что цены на сплавы в регионе подскочили до 45%. В самом начале мая туристов-водников предупредили о неожиданном препятствии в виде временного моста на реке.
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