02 мая 2025

Жителям Прикамья объяснили, что делать в случае угрозы затопления

Жителям Прикамья объяснили в ЕДДС, что при затоплении первыми эвакуируются дети
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Отчаяние и паника не могут в случае ЧП
Отчаяние и паника не могут в случае ЧП Фото:

Жителям Пермского края рассказали, что при затоплении территории в первую очередь эвакуируются дети. Пермская Единая диспетчерская служба (ЕДДС) напомнила о правилах поведения и мерах предосторожности в период половодья.

«Если территория, на которой стоит ваш дом, попадает в зону возможного подтопления или затопления не нужно отчаиваться и паниковать. После получения предупреждения об эвакуации в первую очередь эвакуируются дети», — на данные ЕДДС ссылается паблик «Валексе — Александровск» в соцсети «ВКонтакте».

Специалисты советуют до начала паводка закрепить поленницы с дровами и освободить проезжую часть на прилегающей территории от посторонних предметов. Также необходимо сделать:

  • освободите погреба и овощные ямы;
  • по возможности приготовьте плавсредства;
  • при прямой угрозе подтопления – отключите газ, воду и электричество, погасите огонь в печах, перенесите на верхние этажи или чердаки ценные вещи, закройте окна и двери, а при необходимости — заколотите их досками.
  • когда получено предупреждение об эвакуации — следует подготовить теплую одежду, сапоги, одеяла, деньги и аптечку. Паспорт и другие документы нужно обезопасить от воды. Власти объяснят, куда и как следует направиться из опасной зоны.

В случае стремительного подъема уровня воды нужно незамедлительно подготовиться к эвакуации. Рекомендуется как можно скорее переместиться на возвышенную и безопасную территорию и ожидать прибытия экстренных служб. Не следует предпринимать попытки спастись самостоятельно с использованием подручных или ненадежных плавательных средств, поскольку это сопряжено с серьезной угрозой для жизни.

Александровск вместе с Чусовым и еще двумя поселками — в зоне риска. Ранее URA.RU рассказывало о мосте в селе Моховое, который ушел под воду. Из-за половодья речной сезон в Прикамье стартовал с отмены рейсов.

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Жителям Пермского края рассказали, что при затоплении территории в первую очередь эвакуируются дети. Пермская Единая диспетчерская служба (ЕДДС) напомнила о правилах поведения и мерах предосторожности в период половодья. «Если территория, на которой стоит ваш дом, попадает в зону возможного подтопления или затопления не нужно отчаиваться и паниковать. После получения предупреждения об эвакуации в первую очередь эвакуируются дети», — на данные ЕДДС ссылается паблик «Валексе — Александровск» в соцсети «ВКонтакте». Специалисты советуют до начала паводка закрепить поленницы с дровами и освободить проезжую часть на прилегающей территории от посторонних предметов. Также необходимо сделать: В случае стремительного подъема уровня воды нужно незамедлительно подготовиться к эвакуации. Рекомендуется как можно скорее переместиться на возвышенную и безопасную территорию и ожидать прибытия экстренных служб. Не следует предпринимать попытки спастись самостоятельно с использованием подручных или ненадежных плавательных средств, поскольку это сопряжено с серьезной угрозой для жизни. Александровск вместе с Чусовым и еще двумя поселками — в зоне риска. Ранее URA.RU рассказывало о мосте в селе Моховое, который ушел под воду. Из-за половодья речной сезон в Прикамье стартовал с отмены рейсов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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