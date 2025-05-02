Жителям Прикамья объяснили, что делать в случае угрозы затопления

Жителям Пермского края рассказали, что при затоплении территории в первую очередь эвакуируются дети. Пермская Единая диспетчерская служба (ЕДДС) напомнила о правилах поведения и мерах предосторожности в период половодья.
«Если территория, на которой стоит ваш дом, попадает в зону возможного подтопления или затопления не нужно отчаиваться и паниковать. После получения предупреждения об эвакуации в первую очередь эвакуируются дети», — на данные ЕДДС ссылается паблик «Валексе — Александровск» в соцсети «ВКонтакте».
Специалисты советуют до начала паводка закрепить поленницы с дровами и освободить проезжую часть на прилегающей территории от посторонних предметов. Также необходимо сделать:
- освободите погреба и овощные ямы;
- по возможности приготовьте плавсредства;
- при прямой угрозе подтопления – отключите газ, воду и электричество, погасите огонь в печах, перенесите на верхние этажи или чердаки ценные вещи, закройте окна и двери, а при необходимости — заколотите их досками.
- когда получено предупреждение об эвакуации — следует подготовить теплую одежду, сапоги, одеяла, деньги и аптечку. Паспорт и другие документы нужно обезопасить от воды. Власти объяснят, куда и как следует направиться из опасной зоны.
В случае стремительного подъема уровня воды нужно незамедлительно подготовиться к эвакуации. Рекомендуется как можно скорее переместиться на возвышенную и безопасную территорию и ожидать прибытия экстренных служб. Не следует предпринимать попытки спастись самостоятельно с использованием подручных или ненадежных плавательных средств, поскольку это сопряжено с серьезной угрозой для жизни.
Александровск вместе с Чусовым и еще двумя поселками — в зоне риска. Ранее URA.RU рассказывало о мосте в селе Моховое, который ушел под воду. Из-за половодья речной сезон в Прикамье стартовал с отмены рейсов.
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