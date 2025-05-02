В какие санатории в Пермском крае еще можно уехать на майские праздники

Пермяков в мае ждут еще одни длинные выходные. Это отличное время для отдыха и восстановления сил. Насладиться свежим воздухом, лечебными процедурами и спокойной атмосферой можно в санатории. В какие здравницы и за сколько еще можно уехать на майские праздники — в материале URA.RU.
Демидково
Санаторий находится в Добрянском округе. Проживание в нем с 8 по 11 мая обойдется в 20 700 рублей при размещении одного гостя в двухместном номере. В стоимость включены трехразовое питание и развлекательные услуги. На территории есть SPA-центр, веревочный парк, фитнес– и тренажерный залы, бильярд, теннисный корт, боулинг и кинотеатр. Гостям также предлагают конные прогулки и рыбалку.
Алмед
Санаторий расположен в Закамске на берегу Камы. Стоимость проживания в нем начинается от 8 400 рублей за одно место в номере для двоих на четыре дня. В стоимость включено трехразовое питание. В санатории проходят досуговые мероприятия, анимация для взрослых и детей. Гости могут поиграть в настольные игры, теннис и бильярд. На территории также есть SPA-центр и фитобар.
Усть-Качка
Стоимость четырехдневного отдыха в одноместном номере в Усть-Качке начинается от 26 650 рублей. В нее входит питание три раза в день. На курорте есть аквацентр, сауны, библиотека, развлекательный комплекс, SPA-салон, спорткомлекс, тренажерный зал. В центре находится питьевой бювет с минеральной водой. Для маленьких гостей работают детский центр и мини-зоопарк. С друзьями можно посидеть в фито– или лобби-баре.
Красный Яр
Санаторий находится в Кишертском округе на берегу реки Сылва. Забронировать номер здесь можно минимум на одну неделю. Семь дней отдыха стоят от 27 300 рублей. Такая стоимость будет при размещении одного гостя в стандартном двухместном номере. В путевку входят лечение и питание. В здравнице проводятся концерты и эстрадные выступления, игры, дискотеки, конкурсы, мастер-классы, соревнования по волейболу, теннисные турниры, костры и многое другое. Гости могут бесплатно поиграть в бильярд, посетить кинозал. Санаторий также организует экскурсии по природным достопримечательностям.
Ключи
Курорт расположен в Суксунском округе. Номер бронируется на срок от семи дней. Одному человеку в двухместном номере можно отдохнуть за 44 450 рублей. В стоимость включены трехразовое питание и лечение. На курорте есть бассейн, термы SPA, тренажерный зал, бильярд, библиотека. Напрокат можно взять велосипеды, самокаты, ролики, веломобиль, велокарт, электромобиль, мячи, ракетки и другой инвентарь. Для детей обустроены игровые площадки, детская комната, мягкие уголки и отдельный бассейн.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!