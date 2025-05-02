К зверю опасно приближаться (архивное фото)
В Перми из закамского приюта для животных сбежал волк. Об этом сообщили представители станции «Антидогхантер».
«В Закамске сбежал волк. Точнее, помесь волка и собаки. Может находиться в районе Причальной, Кировоградской, Оборино», — написано в telegram-канале зоозащитников.
Горожан предупредили, что приближаться к животному опасно. Его ни в коем случае не следует ловить. Волк на свободе уже три дня.
Это сообщение распространяется по местным пабликам
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!