02 мая 2025

Волк сбежал из питомника и разгуливает по Перми. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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К зверю опасно приближаться (архивное фото)
К зверю опасно приближаться (архивное фото) Фото:

В Перми из закамского приюта для животных сбежал волк. Об этом сообщили представители станции «Антидогхантер».

«В Закамске сбежал волк. Точнее, помесь волка и собаки. Может находиться в районе Причальной, Кировоградской, Оборино», — написано в telegram-канале зоозащитников.

Горожан предупредили, что приближаться к животному опасно. Его ни в коем случае не следует ловить. Волк на свободе уже три дня.

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В Перми из закамского приюта для животных сбежал волк. Об этом сообщили представители станции «Антидогхантер». «В Закамске сбежал волк. Точнее, помесь волка и собаки. Может находиться в районе Причальной, Кировоградской, Оборино», — написано в telegram-канале зоозащитников. Горожан предупредили, что приближаться к животному опасно. Его ни в коем случае не следует ловить. Волк на свободе уже три дня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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