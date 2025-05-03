Пермские полицейские ищут пострадавших от действий недобросовестного исполнителя по изготовлению мебели. Мужчина заключал с клиентами договоры на оказание услуг по изготовлению и установке мебели, брал задаток 70% от стоимости, но работу не выполнял. Полиция ищет других пострадавших от его действий.
«Пермские полицейские ищут пострадавших от действий недобросовестного исполнителя по изготовлению мебели. С 2024 по 2025 год 41-летний местный житель размещал в интернете объявления об изготовлении и установке мебели. При встрече с заказчиками подозреваемый брал задаток 70% от стоимости, после чего не исполнял договор», — сообщает УМВД по Перми в соцсети «Вконтакте».
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Потерпевшими признаны восемь человек. Сумма ущерба составила более 700 тысяч рублей. Сотрудники полиции просят обращаться к ним других возможных жертв мошенника по телефону: 218-88-02, 8 (902) 807-28-48 или 02 (с мобильного — 102).
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