03 мая 2025
02 мая 2025

В Перми полиция ищет пострадавших от мебельщика. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Полицейские ищут пострадавших
Полицейские ищут пострадавших Фото:

Пермские полицейские ищут пострадавших от действий недобросовестного исполнителя по изготовлению мебели. Мужчина заключал с клиентами договоры на оказание услуг по изготовлению и установке мебели, брал задаток 70% от стоимости, но работу не выполнял. Полиция ищет других пострадавших от его действий. 

«Пермские полицейские ищут пострадавших от действий недобросовестного исполнителя по изготовлению мебели. С 2024 по 2025 год 41-летний местный житель размещал в интернете объявления об изготовлении и установке мебели. При встрече с заказчиками подозреваемый брал задаток 70% от стоимости, после чего не исполнял договор», — сообщает УМВД по Перми в соцсети «Вконтакте».

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Потерпевшими признаны восемь человек. Сумма ущерба составила более 700 тысяч рублей. Сотрудники полиции просят обращаться к ним других возможных жертв мошенника по телефону: 218-88-02, 8 (902) 807-28-48 или 02 (с мобильного — 102).

Если вас обманул этот мужчина, позвоните в полицию
Если вас обманул этот мужчина, позвоните в полицию
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Пермские полицейские ищут пострадавших от действий недобросовестного исполнителя по изготовлению мебели. Мужчина заключал с клиентами договоры на оказание услуг по изготовлению и установке мебели, брал задаток 70% от стоимости, но работу не выполнял. Полиция ищет других пострадавших от его действий.  «Пермские полицейские ищут пострадавших от действий недобросовестного исполнителя по изготовлению мебели. С 2024 по 2025 год 41-летний местный житель размещал в интернете объявления об изготовлении и установке мебели. При встрече с заказчиками подозреваемый брал задаток 70% от стоимости, после чего не исполнял договор», — сообщает УМВД по Перми в соцсети «Вконтакте». В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Потерпевшими признаны восемь человек. Сумма ущерба составила более 700 тысяч рублей. Сотрудники полиции просят обращаться к ним других возможных жертв мошенника по телефону: 218-88-02, 8 (902) 807-28-48 или 02 (с мобильного — 102).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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