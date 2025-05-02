02 мая 2025

МВД ответило на критику в адрес работы поста ДПС у кладбища в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяков возмутило, что полицейские не помогали водителям сориентироваться на непростом участке
Пермяков возмутило, что полицейские не помогали водителям сориентироваться на непростом участке Фото:

Сотрудники пермской полиции 2 мая работали для пресечения нарушений на Восточном обходе Перми. Так пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю прокомментировала критику в адрес поста ДПС у кладбища «Банная гора».

«Дорожные полицейские работали и для выявления, и для пресечения нарушений на Восточном обходе. Так ДПС борется за снижение аварийности на дорогах», — цитирует силовиков портал 59.RU.

На проблему обратили внимание пермские водители. Горожан возмутило, что сотрудники Госавтоинспекции «не помогали с навигацией, а только ждали ошибок, чтобы оштрафовать». 

По словам местных жителей, на подъезде к кладбищу отсутствуют нормальные указатели и инфраструктура. За 50 метров до поворота на Восточном обходе стоит знак «Движение только прямо», который запрещает поворачивать налево. Навигаторы выстраивают маршрут с разворотом через 500 метров на ближайшей развязке.

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Сотрудники пермской полиции 2 мая работали для пресечения нарушений на Восточном обходе Перми. Так пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю прокомментировала критику в адрес поста ДПС у кладбища «Банная гора». «Дорожные полицейские работали и для выявления, и для пресечения нарушений на Восточном обходе. Так ДПС борется за снижение аварийности на дорогах», — цитирует силовиков портал 59.RU. На проблему обратили внимание пермские водители. Горожан возмутило, что сотрудники Госавтоинспекции «не помогали с навигацией, а только ждали ошибок, чтобы оштрафовать».  По словам местных жителей, на подъезде к кладбищу отсутствуют нормальные указатели и инфраструктура. За 50 метров до поворота на Восточном обходе стоит знак «Движение только прямо», который запрещает поворачивать налево. Навигаторы выстраивают маршрут с разворотом через 500 метров на ближайшей развязке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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