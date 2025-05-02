МВД ответило на критику в адрес работы поста ДПС у кладбища в Перми

Сотрудники пермской полиции 2 мая работали для пресечения нарушений на Восточном обходе Перми. Так пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю прокомментировала критику в адрес поста ДПС у кладбища «Банная гора».
«Дорожные полицейские работали и для выявления, и для пресечения нарушений на Восточном обходе. Так ДПС борется за снижение аварийности на дорогах», — цитирует силовиков портал 59.RU.
На проблему обратили внимание пермские водители. Горожан возмутило, что сотрудники Госавтоинспекции «не помогали с навигацией, а только ждали ошибок, чтобы оштрафовать».
По словам местных жителей, на подъезде к кладбищу отсутствуют нормальные указатели и инфраструктура. За 50 метров до поворота на Восточном обходе стоит знак «Движение только прямо», который запрещает поворачивать налево. Навигаторы выстраивают маршрут с разворотом через 500 метров на ближайшей развязке.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!