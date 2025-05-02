02 мая 2025

ЦГМС: несколько городов Прикамья может затопить в ближайшие дни

© Служба новостей «URA.RU»
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К разливу паводковых вод могут привести обильные осадки
К разливу паводковых вод могут привести обильные осадки Фото:

Интенсивные осадки могут усугубить гидрологическую ситуацию в Прикамье, из-за чего подтопит несколько населенных пунктов региона. Об этом предупреждает Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

«Из-за дождей возможны резкие подъемы уровней воды в Яйве, Чусовой и Усьве. Под угрозой подтопления с 3 по 5 мая могут оказаться — Александровск и Чусовой, а также поселки Яйва и Усьва. Возможно частичное затопление придомовых территорий, жилых и производственных объектов, участков автодорог, расположенных в низинах», — указано на сайте Пермского ЦГМС.

Ранее в Пермском крае объявили штормовое предупреждение. В субботу, 3 мая, местами ожидаются сильные дожди и грозы с порывами ветра до 18 метров в секунду. Циклон, накрывающий Прикамье, сняли из космоса.

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Интенсивные осадки могут усугубить гидрологическую ситуацию в Прикамье, из-за чего подтопит несколько населенных пунктов региона. Об этом предупреждает Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС). «Из-за дождей возможны резкие подъемы уровней воды в Яйве, Чусовой и Усьве. Под угрозой подтопления с 3 по 5 мая могут оказаться — Александровск и Чусовой, а также поселки Яйва и Усьва. Возможно частичное затопление придомовых территорий, жилых и производственных объектов, участков автодорог, расположенных в низинах», — указано на сайте Пермского ЦГМС. Ранее в Пермском крае объявили штормовое предупреждение. В субботу, 3 мая, местами ожидаются сильные дожди и грозы с порывами ветра до 18 метров в секунду. Циклон, накрывающий Прикамье, сняли из космоса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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