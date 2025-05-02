ЦГМС: несколько городов Прикамья может затопить в ближайшие дни

Интенсивные осадки могут усугубить гидрологическую ситуацию в Прикамье, из-за чего подтопит несколько населенных пунктов региона. Об этом предупреждает Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).
«Из-за дождей возможны резкие подъемы уровней воды в Яйве, Чусовой и Усьве. Под угрозой подтопления с 3 по 5 мая могут оказаться — Александровск и Чусовой, а также поселки Яйва и Усьва. Возможно частичное затопление придомовых территорий, жилых и производственных объектов, участков автодорог, расположенных в низинах», — указано на сайте Пермского ЦГМС.
Ранее в Пермском крае объявили штормовое предупреждение. В субботу, 3 мая, местами ожидаются сильные дожди и грозы с порывами ветра до 18 метров в секунду. Циклон, накрывающий Прикамье, сняли из космоса.
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