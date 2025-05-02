Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по обращению сироты из Пермского края, которая сообщила о нарушении своих жилищных прав. Об этом сообщается в telegram-канале СУ СКР России.
«Бастрыкин поручил провести проверку по обращению о нарушении жилищных прав сироты в Пермском крае... Она стоит в очереди с 2019 года, но квартиру так и не получила. Многочисленные обращения ни к чему не привели. Сейчас женщина с мужем и маленьким ребенком вынуждена жить у родственников», — говорится в сообщении ведомства.
Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Пермскому краю Денису Головкину провести процессуальную проверку и представить информацию о фактах, выявленных в ходе первоначальных следственных мероприятий. По окончании проверки тот обязан отчитаться о ее итогах. Ход исполнения поручения и проведение процессуальной проверки находятся на контроле в центральном аппарате СК.
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