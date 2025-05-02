02 мая 2025

Бастрыкин поручил провести проверку по обращению сироты из Пермского края

© Служба новостей «URA.RU»
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Бастрыкин поручил Денису Головкину доложить о результатах процессуальной проверки
Бастрыкин поручил Денису Головкину доложить о результатах процессуальной проверки Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по обращению сироты из Пермского края, которая сообщила о нарушении своих жилищных прав. Об этом сообщается в telegram-канале СУ СКР России.

«Бастрыкин поручил провести проверку по обращению о нарушении жилищных прав сироты в Пермском крае... Она стоит в очереди с 2019 года, но квартиру так и не получила. Многочисленные обращения ни к чему не привели. Сейчас женщина с мужем и маленьким ребенком вынуждена жить у родственников», — говорится в сообщении ведомства.

Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Пермскому краю Денису Головкину провести процессуальную проверку и представить информацию о фактах, выявленных в ходе первоначальных следственных мероприятий. По окончании проверки тот обязан отчитаться о ее итогах. Ход исполнения поручения и проведение процессуальной проверки находятся на контроле в центральном аппарате СК.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по обращению сироты из Пермского края, которая сообщила о нарушении своих жилищных прав. Об этом сообщается в telegram-канале СУ СКР России. «Бастрыкин поручил провести проверку по обращению о нарушении жилищных прав сироты в Пермском крае... Она стоит в очереди с 2019 года, но квартиру так и не получила. Многочисленные обращения ни к чему не привели. Сейчас женщина с мужем и маленьким ребенком вынуждена жить у родственников», — говорится в сообщении ведомства. Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Пермскому краю Денису Головкину провести процессуальную проверку и представить информацию о фактах, выявленных в ходе первоначальных следственных мероприятий. По окончании проверки тот обязан отчитаться о ее итогах. Ход исполнения поручения и проведение процессуальной проверки находятся на контроле в центральном аппарате СК.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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