02 мая 2025

На фестивале российских игр показали трейлер хоррора от пермских разработчиков. Видео

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Игра выполнена в черно-белом кинематографичном формате 4:3
Игра выполнена в черно-белом кинематографичном формате 4:3 Фото:

В рамках фестиваля Games From Russia прошел показ трейлера мистического хоррора «Лихо одноглазое». Разработкой игры занимается пермская студия «Мортешка».

«На фестивале Games From Russia показали трейлер „Лиха одноглазого“ (12+). Компьютерную игру выпустят летом 2025 года», — передает telegram-канал «IT Пермь».

URA.RU уже писало, что авторы собираются пугать игроков не внезапностью, а мрачной и страшной атмосферой. Пользователям предстоит окунуться в мистический фолк-хоррор с элементами головоломок, созданный по мотивам мрачных народных сказок. Главный герой — кузнец, который отправляется в дремучий лес на поиски Лиха.

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В рамках фестиваля Games From Russia прошел показ трейлера мистического хоррора «Лихо одноглазое». Разработкой игры занимается пермская студия «Мортешка». «На фестивале Games From Russia показали трейлер „Лиха одноглазого“ (12+). Компьютерную игру выпустят летом 2025 года», — передает telegram-канал «IT Пермь». URA.RU уже писало, что авторы собираются пугать игроков не внезапностью, а мрачной и страшной атмосферой. Пользователям предстоит окунуться в мистический фолк-хоррор с элементами головоломок, созданный по мотивам мрачных народных сказок. Главный герой — кузнец, который отправляется в дремучий лес на поиски Лиха.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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