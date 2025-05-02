В рамках фестиваля Games From Russia прошел показ трейлера мистического хоррора «Лихо одноглазое». Разработкой игры занимается пермская студия «Мортешка».
«На фестивале Games From Russia показали трейлер „Лиха одноглазого“ (12+). Компьютерную игру выпустят летом 2025 года», — передает telegram-канал «IT Пермь».
URA.RU уже писало, что авторы собираются пугать игроков не внезапностью, а мрачной и страшной атмосферой. Пользователям предстоит окунуться в мистический фолк-хоррор с элементами головоломок, созданный по мотивам мрачных народных сказок. Главный герой — кузнец, который отправляется в дремучий лес на поиски Лиха.
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