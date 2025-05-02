02 мая 2025

Каждый второй пермяк верит в глобальное потепление

SuperJob: 52% жителей Перми верят в глобальное потепление
© Служба новостей «URA.RU»
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Большинство пермяков признают проблему изменения климата
Большинство пермяков признают проблему изменения климата Фото:

Более половины жителей Перми верят в глобальное потепление, а основную причину изменений климата большинство опрошенных видят в деятельности человека. Исследованием с URA.RU поделилась пресс-служба сервиса по поиску работы Superjob.

«52% пермяков уверены в существовании глобального потепления, при этом среди женщин таких больше, чем среди мужчин. Молодежь до 35 лет чаще признает изменение климата (65%), чем представители старшего поколения (41% среди старше 45 лет). 29% опрошенных не верят в глобальное потепление, а еще 19% затруднились с ответом», — сказано в исследовании.

Что касается причин климатических изменений, 60% горожан считают их следствием деятельности человека, а 29% склоняются к естественным процессам. Женщины чаще мужчин связывают изменения климата с антропогенным воздействием, а среди молодежи таких респондентов — 67% против 52% среди старшего поколения.

Ранее пермские ученые нашли способ сократить выбросы углекислого газа в атмосферу и сдержать глобальное потепление. Они предлагают собирать газ и хранить его в горных породах с подземными водами для последующей переработки.

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Более половины жителей Перми верят в глобальное потепление, а основную причину изменений климата большинство опрошенных видят в деятельности человека. Исследованием с URA.RU поделилась пресс-служба сервиса по поиску работы Superjob. «52% пермяков уверены в существовании глобального потепления, при этом среди женщин таких больше, чем среди мужчин. Молодежь до 35 лет чаще признает изменение климата (65%), чем представители старшего поколения (41% среди старше 45 лет). 29% опрошенных не верят в глобальное потепление, а еще 19% затруднились с ответом», — сказано в исследовании. Что касается причин климатических изменений, 60% горожан считают их следствием деятельности человека, а 29% склоняются к естественным процессам. Женщины чаще мужчин связывают изменения климата с антропогенным воздействием, а среди молодежи таких респондентов — 67% против 52% среди старшего поколения. Ранее пермские ученые нашли способ сократить выбросы углекислого газа в атмосферу и сдержать глобальное потепление. Они предлагают собирать газ и хранить его в горных породах с подземными водами для последующей переработки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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