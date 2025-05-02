Каждый второй пермяк верит в глобальное потепление

Более половины жителей Перми верят в глобальное потепление, а основную причину изменений климата большинство опрошенных видят в деятельности человека. Исследованием с URA.RU поделилась пресс-служба сервиса по поиску работы Superjob.
«52% пермяков уверены в существовании глобального потепления, при этом среди женщин таких больше, чем среди мужчин. Молодежь до 35 лет чаще признает изменение климата (65%), чем представители старшего поколения (41% среди старше 45 лет). 29% опрошенных не верят в глобальное потепление, а еще 19% затруднились с ответом», — сказано в исследовании.
Что касается причин климатических изменений, 60% горожан считают их следствием деятельности человека, а 29% склоняются к естественным процессам. Женщины чаще мужчин связывают изменения климата с антропогенным воздействием, а среди молодежи таких респондентов — 67% против 52% среди старшего поколения.
Ранее пермские ученые нашли способ сократить выбросы углекислого газа в атмосферу и сдержать глобальное потепление. Они предлагают собирать газ и хранить его в горных породах с подземными водами для последующей переработки.
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