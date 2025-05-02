Компания экс-чиновника требует 12 миллионов рублей с крупнейшего театра Перми

В Арбитражный суд Пермского края направлен иск о взыскании 12,8 млн рублей от АО «Стройземнедвижимость-Пермь». Компанией владеет бывший глава комитета по агропродовольственной политике и развитию сельской местности регионального департамента АПК Михаил Носов. Ответчиком выступает Пермский театр оперы и балета, указано в судебных документах.
«Компания Носова взыскивает 12,8 млн рублей», — со ссылкой на делопроизводство пишет «Коммерсант-Прикамье». Иск связан с требованием оплаты выполненных допработ, не предусмотренных проектом, объяснили в театре.
Корреспонденту URA.RU не удалось оперативно получить комментарий по теме публикации от истца. Источник агентства в театральной среде предположил, что в ходе ремонта в здании потребовалось проведение других работ. Подрядчик с задачей справился, но средства на реализацию не были предусмотрены контрактом.
В 2022 году руководство театра заключило контракт с АО на капремонт крыши. Речь шла о 31,7 млн рублей. Кровлю отремонтировали в рамках 300-летия Перми.
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