02 мая 2025

Компания экс-чиновника требует 12 миллионов рублей с крупнейшего театра Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Причиной судебной тяжбы стали ремонтные работы в театре
Причиной судебной тяжбы стали ремонтные работы в театре Фото:

В Арбитражный суд Пермского края направлен иск о взыскании 12,8 млн рублей от АО «Стройземнедвижимость-Пермь». Компанией владеет бывший глава комитета по агропродовольственной политике и развитию сельской местности регионального департамента АПК Михаил Носов. Ответчиком выступает Пермский театр оперы и балета, указано в судебных документах.

«Компания Носова взыскивает 12,8 млн рублей», — со ссылкой на делопроизводство пишет «Коммерсант-Прикамье». Иск связан с требованием оплаты выполненных допработ, не предусмотренных проектом, объяснили в театре.

Корреспонденту URA.RU не удалось оперативно получить комментарий по теме публикации от истца. Источник агентства в театральной среде предположил, что в ходе ремонта в здании потребовалось проведение других работ. Подрядчик с задачей справился, но средства на реализацию не были предусмотрены контрактом.

В 2022 году руководство театра заключило контракт с АО на капремонт крыши. Речь шла о 31,7 млн рублей. Кровлю отремонтировали в рамках 300-летия Перми.

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В Арбитражный суд Пермского края направлен иск о взыскании 12,8 млн рублей от АО «Стройземнедвижимость-Пермь». Компанией владеет бывший глава комитета по агропродовольственной политике и развитию сельской местности регионального департамента АПК Михаил Носов. Ответчиком выступает Пермский театр оперы и балета, указано в судебных документах. «Компания Носова взыскивает 12,8 млн рублей», — со ссылкой на делопроизводство пишет «Коммерсант-Прикамье». Иск связан с требованием оплаты выполненных допработ, не предусмотренных проектом, объяснили в театре. Корреспонденту URA.RU не удалось оперативно получить комментарий по теме публикации от истца. Источник агентства в театральной среде предположил, что в ходе ремонта в здании потребовалось проведение других работ. Подрядчик с задачей справился, но средства на реализацию не были предусмотрены контрактом. В 2022 году руководство театра заключило контракт с АО на капремонт крыши. Речь шла о 31,7 млн рублей. Кровлю отремонтировали в рамках 300-летия Перми.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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