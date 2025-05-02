Американские журналисты забыли про воспитанника пермского «Молота» Мичкова

Хоккеиста из Прикамья Матвея Мичкова не включили в список претендентов на приз «Колдер Трофи», который вручают лучшим новичкам НХЛ. Кандидатов выбирали 40 американских журналистов, отмечают PR-менеджеры пермского спортсмена.
«Нападающий „Филадельфии Флайерз“ Матвей Мичков отсутствует в списке претендентов на приз „Колдер Трофи“ по версии The Hockey News. Издание опрашивало 40 журналистов сайта», — написано на странице пермяка в соцсети «ВКонтакте».
Ранее URA.RU писало, что воспитанник пермского ХК «Молот» встречался с топ-менеджментом «Филадельфи». Спортсмен смог удивить руководство планами по своему развитию. Мичков вошел в историю американского клуба, набрав 60 очков в дебютном сезоне НХЛ.
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