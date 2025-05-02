В Кудымкаре сгорели две конюшни

Огонь уничтожил деревянные постройки
В Кудымкаре (Пермский край) выгорели две деревянные конюшни в результате пожара. О происшествии сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.
«Сообщение о пожаре в Кудымкаре по улице Зеленой поступило 2 мая в 22:11 минут. Было установлено, что происходило горение надворных построек (рубленых деревянных конюшен)», — указано в telegram-канале ведомства.
Площадь возгорания составила 84 квадратных метра. В тушении были задействованы 17 спасателей и пять единиц техники. Причины пожара устанавливаются.
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