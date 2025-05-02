02 мая 2025

В Кудымкаре сгорели две конюшни

© Служба новостей «URA.RU»
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Огонь уничтожил деревянные постройки
Огонь уничтожил деревянные постройки Фото:

В Кудымкаре (Пермский край) выгорели две деревянные конюшни в результате пожара. О происшествии сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.

«Сообщение о пожаре в Кудымкаре по улице Зеленой поступило 2 мая в 22:11 минут. Было установлено, что происходило горение надворных построек (рубленых деревянных конюшен)», — указано в telegram-канале ведомства.

Площадь возгорания составила 84 квадратных метра. В тушении были задействованы 17 спасателей и пять единиц техники. Причины пожара устанавливаются.

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В Кудымкаре (Пермский край) выгорели две деревянные конюшни в результате пожара. О происшествии сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю. «Сообщение о пожаре в Кудымкаре по улице Зеленой поступило 2 мая в 22:11 минут. Было установлено, что происходило горение надворных построек (рубленых деревянных конюшен)», — указано в telegram-канале ведомства. Площадь возгорания составила 84 квадратных метра. В тушении были задействованы 17 спасателей и пять единиц техники. Причины пожара устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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