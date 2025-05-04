Синоптик предупредил о повышении уровня рек во многих регионах РФ

В семи российских округах ожидается рост уровня воды в реках до опасных отметок. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«В Архангельской области, Карелии на реках Онеге, Ваймуге будет превышение опасной отметки», — передает слова Вильфанда ТАСС. Он добавил, что в Коми поднимается уровень воды на реке Вишере, а в Костромской области — на Ветлуге и Унже. В Пермском крае на реках Чусовой и Яйве опасная отметка сохранится до 5 мая.
В Карачаево-Черкесии и Северной Осетии подъем уровня воды ожидается на горных реках. Также сложная обстановка складывается на юге Урала и в Сибири, где в Тюменской и Томской областях уровень воды превышает опасные отметки, что приводит к подтоплениям.
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