Синоптик предупредил о повышении уровня рек во многих регионах РФ

В семи округах России ожидается опасный подъем уровня воды в реках
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В Тюменской и Томской областях уровень воды опасно высокий (архивное фото)
В Тюменской и Томской областях уровень воды опасно высокий (архивное фото) Фото:

В семи российских округах ожидается рост уровня воды в реках до опасных отметок. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В Архангельской области, Карелии на реках Онеге, Ваймуге будет превышение опасной отметки», — передает слова Вильфанда ТАСС. Он добавил, что в Коми поднимается уровень воды на реке Вишере, а в Костромской области — на Ветлуге и Унже. В Пермском крае на реках Чусовой и Яйве опасная отметка сохранится до 5 мая.

В Карачаево-Черкесии и Северной Осетии подъем уровня воды ожидается на горных реках. Также сложная обстановка складывается на юге Урала и в Сибири, где в Тюменской и Томской областях уровень воды превышает опасные отметки, что приводит к подтоплениям.

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В семи российских округах ожидается рост уровня воды в реках до опасных отметок. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «В Архангельской области, Карелии на реках Онеге, Ваймуге будет превышение опасной отметки», — передает слова Вильфанда ТАСС. Он добавил, что в Коми поднимается уровень воды на реке Вишере, а в Костромской области — на Ветлуге и Унже. В Пермском крае на реках Чусовой и Яйве опасная отметка сохранится до 5 мая. В Карачаево-Черкесии и Северной Осетии подъем уровня воды ожидается на горных реках. Также сложная обстановка складывается на юге Урала и в Сибири, где в Тюменской и Томской областях уровень воды превышает опасные отметки, что приводит к подтоплениям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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