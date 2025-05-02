Жители Перми в Индустриальном районе остались без воды на сутки

В Индустриальном районе Перми отключили водоснабжение на сутки. Ограничение коммунальщики объяснили капитальным ремонтом участка сети.
«С 10:00 3 мая 2025 до 12:00 4 мая в связи с отключением участка водовода на капитальный ремонт по улице Карпинского, 63а будет отключено водоснабжение в части Индустриального района. Ограничение — улицы Декабристов, Рязанская, Геологов, Власова, Дивьинская, 1-я Андроновская, Свиязева и Карпинского», — со ссылкой на «Новогор-Прикамье» сообщает Единая диспетчерская служба Перми.
Ранее URA.RU рассказывало о старте плановых гидравлических испытаний на тепловых сетях. Из-за этого пермяков на две недели оставят без воды.
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