Компания «Волгоходъ» объявила об отмене всех рейсов судна «ЭкоходЪ 2» в связи с паводком. Как сообщается в соцсетях перевозчика, это связано с природными явлениями, независящими от компании.
«В связи с независящими от нас природными явлениями (паводком), все рейсы судна „ЭкоходЪ 2“ отменены», — говорится в сообщении. Компания «Волгоходъ» опубликовала информацию 2 мая днем.
Днем ранее, 1 мая, в Пермском крае стартовал новый речной сезон. По маршруту Пермь-Закамск-Краснокамск запущено электросудно компании «ВодоходЪ». Планировалось, что в мае по будням — с понедельника по четверг — «ЭкоходЪ 2» будет ходить по укороченному маршруту до Закамска.
Однако уже 1 мая Камская ГЭС впервые за два года полностью открыла затворы водосливной плотины для пропуска паводковых вод. Это решение связано с рекордным снегопадом 28 апреля. После начала масштабного сброса воды через Камский гидроузел уровень воды в Каме резко поднялся.
Корреспондент URA.RU направил запрос в министерство транспорта Пермского края. Ответ ожидается.
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