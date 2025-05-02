02 мая 2025

Новый речной сезон в Прикамье начался с отмены рейсов. Фото, видео

Рейсы «ЭкоходЪ 2» по маршруту «Пермь-Закамск» отменены из-за паводка
© Служба новостей «URA.RU»
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Электрическое судно используется для развлекательных рейсов по Каме
Электрическое судно используется для развлекательных рейсов по Каме Фото:

Компания «Волгоходъ» объявила об отмене всех рейсов судна «ЭкоходЪ 2» в связи с паводком. Как сообщается в соцсетях перевозчика, это связано с природными явлениями, независящими от компании.

«В связи с независящими от нас природными явлениями (паводком), все рейсы судна „ЭкоходЪ 2“ отменены», — говорится в сообщении. Компания «Волгоходъ» опубликовала информацию 2 мая днем. 

Днем ранее, 1 мая, в Пермском крае стартовал новый речной сезон. По маршруту Пермь-Закамск-Краснокамск запущено электросудно компании «ВодоходЪ». Планировалось, что в мае по будням — с понедельника по четверг — «ЭкоходЪ 2» будет ходить по укороченному маршруту до Закамска. 

Однако уже 1 мая Камская ГЭС впервые за два года полностью открыла затворы водосливной плотины для пропуска паводковых вод. Это решение связано с рекордным снегопадом 28 апреля. После начала масштабного сброса воды через Камский гидроузел уровень воды в Каме резко поднялся. 

Корреспондент URA.RU направил запрос в министерство транспорта Пермского края. Ответ ожидается. 

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Компания «Волгоходъ» объявила об отмене всех рейсов судна «ЭкоходЪ 2» в связи с паводком. Как сообщается в соцсетях перевозчика, это связано с природными явлениями, независящими от компании. «В связи с независящими от нас природными явлениями (паводком), все рейсы судна „ЭкоходЪ 2“ отменены», — говорится в сообщении. Компания «Волгоходъ» опубликовала информацию 2 мая днем.  Днем ранее, 1 мая, в Пермском крае стартовал новый речной сезон. По маршруту Пермь-Закамск-Краснокамск запущено электросудно компании «ВодоходЪ». Планировалось, что в мае по будням — с понедельника по четверг — «ЭкоходЪ 2» будет ходить по укороченному маршруту до Закамска.  Однако уже 1 мая Камская ГЭС впервые за два года полностью открыла затворы водосливной плотины для пропуска паводковых вод. Это решение связано с рекордным снегопадом 28 апреля. После начала масштабного сброса воды через Камский гидроузел уровень воды в Каме резко поднялся.  Корреспондент URA.RU направил запрос в министерство транспорта Пермского края. Ответ ожидается. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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