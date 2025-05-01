Где и какую рыбу можно выловить из пермских рек

После того как лед на реках тает рыбаки традиционно открывают сезон «жидкой воды». У многих из тех, кто любит побыть у воды с удочкой есть любимые для рыбалки места. URA.RU сделало подборку бесплатных и платных мест, где пермяки могут насладиться тишиной и ловлей рыбы.
Кама
Река традиционно славится ловлей судака и налима. В мае налима еще можно поймать, а вот позже, когда воздух прогреется он клевать не будет. Рыбаки ездят за уловом как в низовья реки, так и в верховья. Многие предпочитают рыбалку в районе села Паль. Те, кто не любит далеко ездить рыбачат в черте Перми или неподалеку от Краснокамска и Усть-Качки. Весной в районе речного вокзала Пермь-I рыбаки ловят чехонь.
Сылва
В этой реке вне зависимости от удаленности от Перми можно поймать окуня, ерша, судака, плотву, уклейку и другие виды рыб. Также в Сылве можно выловить щуку. Эта рыба предпочитает обитать неподалеку от берега, где есть заросли камыша.
Чусовая
Здесь пермяки могут поймать щуку, окуня, плотву, леща и ерша. Также в реке водятся голец, чехонь и хариус. Многие рыбаки предпочитают рыбачить в поселке Усть-Шалашная и в районе железнодорожной станции «Пятый километр».
Платные пруды
В Пермском крае несколько прудов, где можно порыбачить за деньги. Наиболее популярные из них расположены в деревне Колупаево, что в Карагайском районе. Любители карпа ездят в деревню Андреевка, расположенную неподалеку от Оханска. Также популярна рыболовная база под названием «Шитики».
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