В Тюмени пьяный работник автосервиса угнал машину и уехал на ней в другой город

09 марта 2023 в 10:38 Размер текста - 17 +

Житель Тюмени угнал машину, которая находилась в автосервисе на ремонте Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бывший сотрудник одного из тюменских автосервисов был приговорен к двум годам колонии строгого режима за то, что он угнал с территории СТО машину и уехал на ней в соседний город Заводоуковск. Об этом сообщает официальный сайт Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. «Центральный суд Тюмени вынес приговор в отношении мужчины 1994 года рождения, признанного виновным в неправомерном завладении автомобилем без цели хищения (ч.1 ст. 166 УК РФ). Суд установил, что 21 августа 2022 года мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в помещении СТО „Мир“, в которой он работал, взял ключи от находящегося там автомобиля, запустил двигатель и начал на нем движение по Тюмени. В последующем он на угнанном автомобиле был задержан сотрудниками полиции в Заводоуковске», — указано на официальном сайте Объединенной пресс-службы судов. Об угоне в полицию сообщил владелец СТО, который заметил пропажу автомобиля и сотрудника. Во время суда обвиняемый полностью признал вину в содеянном. Он пояснил, что автомобиль ему понадобился для того, чтобы съездить по неотложным делам. Решением Центрального суда Тюмени, мужчина был приговорен к двум годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Бывший сотрудник одного из тюменских автосервисов был приговорен к двум годам колонии строгого режима за то, что он угнал с территории СТО машину и уехал на ней в соседний город Заводоуковск. Об этом сообщает официальный сайт Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. «Центральный суд Тюмени вынес приговор в отношении мужчины 1994 года рождения, признанного виновным в неправомерном завладении автомобилем без цели хищения (ч.1 ст. 166 УК РФ). Суд установил, что 21 августа 2022 года мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в помещении СТО „Мир“, в которой он работал, взял ключи от находящегося там автомобиля, запустил двигатель и начал на нем движение по Тюмени. В последующем он на угнанном автомобиле был задержан сотрудниками полиции в Заводоуковске», — указано на официальном сайте Объединенной пресс-службы судов. Об угоне в полицию сообщил владелец СТО, который заметил пропажу автомобиля и сотрудника. Во время суда обвиняемый полностью признал вину в содеянном. Он пояснил, что автомобиль ему понадобился для того, чтобы съездить по неотложным делам. Решением Центрального суда Тюмени, мужчина был приговорен к двум годам лишения свободы в колонии строгого режима.